La nuova stagione dell’Aia di Siracusa comincia nel ricordo di Andrea Breci

Attualità · Urban center

La nuova stagione della sezione Aia di Siracusa comincia nel ricordo di Andrea Breci, l’osservatore arbitrale scomparso a settembre, a 38 anni, dopo il grave incidente stradale avvenuto mentre si stava recando proprio a un raduno regionale degli osservatori.

Un’assenza inevitabilmente pesante per la comunità arbitrale siracusana, che sabato 3 ottobre si è ritrovata per il tradizionale raduno precampionato. Prima dell’inizio della sessione tecnica, all’Urban Center, arbitri e osservatori si sono stretti in un lungo minuto di raccoglimento in memoria dell’amico e collega.

Breci era rimasto vittima dell’incidente il 13 settembre mentre stava raggiungendo il raduno degli osservatori del Comitato regionale arbitri Sicilia. Appresa la gravità di quanto accaduto, quel giorno l’Aia aveva immediatamente interrotto le attività del raduno, mentre da tutta Italia erano arrivati messaggi di vicinanza alla famiglia e alla sezione di Siracusa.

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Per giorni il mondo arbitrale aveva sperato in un miglioramento delle sue condizioni. Il 21 settembre era stata poi la stessa Associazione italiana arbitri a comunicare la morte dell’osservatore siracusano, ricordandone la passione e soprattutto il lavoro svolto al fianco dei giovani direttori di gara. Nel momento più difficile, la famiglia aveva inoltre autorizzato la donazione degli organi, trasformando il dolore della perdita in un gesto capace di offrire una possibilità di vita ad altre persone.

Breci non era soltanto un osservatore della sezione siracusana. Era una presenza attiva nella vita associativa, impegnato anche nella comunicazione della sezione e nel racconto delle sue iniziative. Ancora nel 2025 il suo nome compariva come autore delle cronache ufficiali dell’Aia dedicate alle attività e agli appuntamenti della sezione “Concetto Lo Bello” di Siracusa.

È dunque con il suo ricordo ancora molto presente che è cominciata la stagione 2026/2027. Il raduno di sabato ha preso il via sul campo “Pippo Di Natale”, dove i direttori di gara hanno sostenuto i test atletici. Successivamente il gruppo si è trasferito all’Urban Center per la parte tecnica.

Ai lavori hanno partecipato il presidente della sezione di Siracusa Alessio Boscarino, i vicepresidenti Gilberto Buda e Fabio Franzò, il componente del Comitato regionale arbitri Sicilia Salvatore Garofalo, l’osservatore della Commissione Osservatori Nazionale Marco Moscuzza e il delegato Lnd Nello Cavarra. Spazio quindi alla preparazione regolamentare con Benito Saccà, componente del Settore Tecnico dell’Aia. Al centro dell’approfondimento le novità e le linee guida contenute nella Circolare numero 1, con l’obiettivo di uniformare criteri e valutazioni in vista dei prossimi impegni sui campi.

Ma, prima dei test e delle regole, il primo raduno dopo la tragedia non poteva che partire da Andrea. Un minuto di silenzio per aprire una nuova stagione che, per la sezione siracusana, avrà inevitabilmente un significato diverso.