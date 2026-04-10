La Ocean Viking di SOS MEDITERRANEE a Siracusa, ecco di cosa si occupa e come visitarla

Per il secondo anno consecutivo SOS MEDITERRANEE ha deciso di organizzare tre giorni di visite a bordo della nave Ocean Viking per mostrare come è fatta una nave del soccorso civile e spiegare, attraverso la voce dei membri del team, come funziona un salvataggio.

Fino a domenica 12 aprile la Ocean Viking di SOS MEDITERRANEE è aperta ai visitatori, previa prenotazione.

Organizzati tour della nave (anche uno virtuale – cui parteciperà Catutecuenta – per seguire l’evento da remoto) e mostrati gli spazi dove vengono accolti i naufraghi una volta salvati e dove operano le diverse sezioni del team, come i medici e i soccorritori.

A margine delle visite a bordo sono previsti degli eventi aperti al pubblico, sempre a Siracusa e sul tema del soccorso in mare, cui si potrà accedere previa prenotazione. Ieri il laboratorio Animule al MADE Program Accademia di Belle Arti di Siracusa, con l’artista Claudia Losi e la proiezione del documentario “I once dreamed about this boat”, di Factanza. Mentre sabato 11 aprile dalle 19 si terrà “Quan’è profonda un’ombra”, una performance dell’artista Claudia Losi a bordo della Ocean Viking.