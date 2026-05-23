La palestra del Polivalente di Priolo ospiterà la Final four regionale di volley

La palestra del Polivalente ospiterà domani la FINAL FOUR REGIONALE di volley.

“Un motivo di grande orgoglio – commentano il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte – per l’Amministrazione comunale, per l’ARCHIMEDE PRIOLO e per i cittadini, che avranno la possibilità di vivere questo grande evento da vicino.

Invitiamo tutti gli appassionati di volley a sostenere la squadra in una giornata che si preannuncia storica per lo sport locale”.

Dopo aver conquistato la vittoria della fase provinciale CSI Open Maschile di Siracusa, la formazione priolese ha centrato anche la qualificazione alle Final Four regionali, superando nella prima fase dei play-off squadre di alto livello come Catania e Partinico.

Un percorso entusiasmante per il gruppo della Polisportiva Archimede Priolo, protagonista di una stagione caratterizzata da crescita, determinazione e risultati importanti.

Adesso arriva il momento più atteso dell’anno, la Final Four regionale CSI Open Maschile, con le 4 migliori squadre siciliane pronte a contendersi il titolo regionale, in una giornata che promette spettacolo, emozioni e grande volley.

Questo il programma della giornata:

SEMIFINALE 1 – Ore 9.30

Solesi Archimede Priolo

Pallavolo Acireale 14

SEMIFINALE 2 – Ore 11.00

Animosa Corleone

La Fenice Catania

FINALISSIMA – Ore 15.30

Per la società priolese si tratta di un appuntamento di grande prestigio, che rappresenta anche un importante riconoscimento per il lavoro svolto durante tutta la stagione.