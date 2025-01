La Pallamano Aretusa fa sua la stracittadina con l’Albatro

La Pallamano Aretusa ha trionfato nella stracittadina di Serie B maschile contro l’Albatro, consolidando la sua posizione nella lotta per un posto nella Final Four di Coppa Sicilia. Davanti a un Pala Pino Corso gremito di tifosi, la squadra di Sergio Vilageliu è scesa in campo con determinazione, chiudendo il match con un netto 42-23 (20-13 alla fine del primo tempo).

Già nei primi minuti di gioco, l’Aretusa ha imposto il proprio ritmo, con Lorenzo Santoro che ha guidato la squadra con prestazioni eccezionali, chiudendo come top scorer. Gli avversari, guidati da Martelli, hanno faticato a tenere il passo, mentre Gafà e Giummarra si sono distinti anch’essi nella fase realizzativa, contribuendo ad un vantaggio incolmabile.

Con questa vittoria, l’Aretusa si posiziona al quinto posto in classifica, ad un solo punto dalla coppia Marsala-Girgenti, che ha pareggiato nel proprio scontro diretto. A due giornate dal giro di boa, la corsa per i due posti disponibili per la Final Four si fa intensa, con l’Aretusa, Marsala e Girgenti pronte a darsi battaglia per accedere alla fase finale. I primi due posti della classifica sembrano ormai saldamente nelle mani di Giovinetto e Cus Palermo, ma la lotta per il terzo e il quarto posto promette di essere avvincente.

Il pubblico, accorso numeroso, ha potuto assistere a uno spettacolo di grande pallamano, con l’Aretusa che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare in alto. Con il morale alle stelle e la determinazione di non lasciare nulla di intentato, la squadra di Vilageliu si prepara ora per le prossime sfide (Avola e Beach Team Messina), con l’obiettivo di mantenere viva la speranza di un finale di stagione da protagonista.

Questo il commento del coach Sergio Vilageliu: “Una partita di grande intensità, bene sia in attacco, sia in difesa. Abbiamo iniziato a spingere subito forte e questo ci ha permesso di creare già un bel margine. I ragazzi hanno dimostrato di stare bene fisicamente e mentalmente, abbiamo mostrato un bel gioco di squadra, muovendoci in maniera veloce e questo ci ha dato l’opportunità di creare tante situazioni importanti davanti”.