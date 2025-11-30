La partita sul futuro del lido Scialai si sposta a Roma: ricorso in Cassazione per il lido di Portopalo

La partita sul futuro del lido Scialai si sposta a Roma. La società che gestisce lo stabilimento all’Isola delle Correnti ha deciso di presentare ricorso in Cassazione contro il sequestro preventivo confermato dal Tribunale del Riesame di Catania nelle scorse settimane. Udienza il 18 dicembre.

Secondo i titolari, il provvedimento che ha imposto la chiusura del lido – motivato dal fatto che la struttura ricadrebbe in un’area vincolata dal Piano Paesaggistico del 2019, che vieta chioschi e stabilimenti balneari su quel tratto di costa – sarebbe in contrasto con il quadro autorizzativo regionale che, a loro dire, legittima l’attività sino ad oggi svolta. I legali del lido, Giuseppe Gurrieri e Mario Giuffrida, confermano di aver avviato il percorso per impugnare in Cassazione l’ordinanza del Riesame. Già nei giorni successivi alla conferma del sequestro avevano ribadito la loro posizione: la concessione demaniale è stata rilasciata nel 2013, è stata rinnovata più volte anche dopo l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico del 2019, diversi provvedimenti regionali successivi avrebbero confermato la legittimità della presenza del lido.

Da qui l’idea di portare il caso davanti ai giudici di legittimità ritenendo di essere tuttora autorizzati dalla Regione a svolgere l’attività e che, in mancanza di questa possibilità, venga di fatto impedito l’esercizio dell’impresa e di qualsiasi attività economica nell’area.

Al centro del ricorso dovrebbe esserci anche la lettura del Piano Paesaggistico: secondo la difesa, infatti, il divieto introdotto dal 2019 riguarderebbe le nuove autorizzazioni, non le concessioni già rilasciate e successivamente rinnovate. Una distinzione che la difesa considera decisiva per far cadere il presupposto del sequestro. Adesso la parola passa alla Cassazione, che sarà chiamata a pronunciarsi non sul merito paesaggistico-urbanistico, ma sulla correttezza giuridica dell’ordinanza di sequestro.