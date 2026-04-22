La polisportiva Budokan di Floridia protagonista al Karate Kids Project 2026 Fijlkam

Grande soddisfazione per la Polisportiva Budokan di Floridia, guidata con passione e competenza dalla maestra Donatella Forte, che il 19 aprile 2026 ha preso parte al Karate Kids Project 2026 Fijlkam, svoltosi a Patti (ME). Una giornata all’insegna dello sport, della crescita e dei valori educativi del karate, in cui i giovani atleti si sono distinti per impegno e risultati.

Ottime le prestazioni degli atleti in gara, che hanno dimostrato determinazione e spirito competitivo: Amaraddio Gabriele conquista il 1° posto nella categoria Under 8 Kata (m/f, tutti i gradi), salendo sul gradino più alto del podio grazie a una prova impeccabile. Bascetta Francesco ottiene un meritato 2° posto nella categoria Under 10 Kata cintura bianca-gialla. Minollini Diego si classifica al 3° posto nella stessa categoria Under 10 Kata cintura bianca-gialla, completando una brillante performance di squadra. Getulio Gesualdo domina la categoria Under 12 Kata cintura blu-marrone, conquistando il 1° posto con grande autorità.

Scalora Leandro porta a casa un ottimo 2° posto nella categoria Under 10 Kata cintura blu-marrone. Risultati che testimoniano il lavoro costante svolto in palestra e la qualità della preparazione tecnica trasmessa dalla maestra Donatella Forte, punto di riferimento per i suoi allievi non solo sul piano sportivo ma anche umano.Fondamentale, come sempre, il sostegno delle famiglie: un sentito ringraziamento va ai genitori degli atleti, presenti e partecipi, che con il loro supporto contribuiscono in maniera determinante al percorso di crescita dei ragazzi.