“La politica come servizio”: Giansiracusa racconta i primi 100 giorni al vertice del Libero Consorzio di Siracusa

Una lunga conferenza stampa si è tenuta questa mattina nella Sala degli Stemmi, in via Roma a Siracusa. Il presidente dell’ente, Michelangelo Giansiracusa, ha parlato per quasi due ore, affiancato dal suo vice Diego Giarratana e dal consigliere Salvo Cannata.

Sono trascorsi cento giorni dall’insediamento di un ente che per anni ha vissuto senza politica ed è stato sottovalutato. Eppure la Provincia ha compiti importanti, tra cui – ma non solo – la gestione delle scuole secondarie di secondo grado e della viabilità provinciale.

Il giorno del giuramento, Giansiracusa ha prestato giuramento in un’aula – quella del Consiglio provinciale – che da anni non veniva utilizzata, tra computer obsoleti e malfunzionanti e un sistema di prenotazione degli interventi che testimoniava la fine della passione politica negli ultimi anni. Una passione politica che, invece, Giansiracusa ha voluto riportare al centro del dibattito, come ha sottolineato oggi in conferenza, parlando dell’impegno messo in campo da lui, dal vice e dall’intero consiglio, che lavora a titolo gratuito ma in nome della politica come servizio.

Risanamento, territori e trasparenza: sono queste le parole d’ordine del mandato del presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, ribadite anche oggi nella conferenza stampa indetta per celebrare i primi 100 giorni di attività.

Questi principi hanno guidato le azioni, focalizzandosi su viabilità ed edilizia scolastica.

Azioni e Iniziative Principali:

1. Risanamento finanziario:

• È stata attuata una road map basata sull’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio del Libero Consorzio del 13 giugno 2025.

• Richiesta di un tavolo tecnico interistituzionale con Regione e Ministeri per un intervento straordinario di risanamento, nonostante un iniziale diniego dal MEF.

• Sollecitato un intervento normativo emergenziale per istituire un fondo straordinario per gli enti di area vasta in disavanzo, con incontri con ANCI e i presidenti degli altri Liberi Consorzi siciliani.

• Istituita una Cabina di Regia Tecnica Permanente per il Bilancio Stabilmente Riequilibrato (decreto 24 giugno), composta da Presidente, Segretario generale e capi settore, con l’ausilio di professionisti esterni, per raccogliere dati su contenzioso, patrimonio, mutui, progetti, personale ed entrate.

• Avviata una verifica straordinaria di cassa e l’iter per lo scavalco condiviso per rafforzare gli uffici.

• Nominato e insediato il Commissario ad acta, dott. Giovanni Cocco, il 24 luglio, per accelerare la stesura del bilancio riequilibrato.

• Avviato un percorso di razionalizzazione organizzativa e funzionale, includendo tavoli con dirigenti scolastici per ottimizzare l’uso degli immobili scolastici, monitoraggio settimanale delle attività di Siracusa Risorse, interlocuzioni su progetti di efficientamento energetico, analisi del contenzioso (es. TEFA) per soluzioni extragiudiziali e rilancio dell’accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale.

• Coinvolta l’Unione Province Italiane (UPI) per una vertenza con Governo e Parlamento.

2. Viabilità e infrastrutture:

• Approvati tre progetti esecutivi (in gara) per € 935.175,99 per SP 66, SP 77 e SR 1, finanziati dal MIMS (Programma straordinario manutenzione rete viaria 2025).

• Avviati e in corso di realizzazione tre interventi di pulizia/messa in sicurezza margini stradali (Sud, Centro, Nord) per un totale di € 560.606,28 (fondi regionali).

• Approvato il progetto per la SP 13 Francofonte–Scordia per € 261.827,00 (DM 216/2024), con procedure di gara in corso.

• Approvati altri progetti esecutivi (pacchetto viabilità) per un totale di € 5.400.000 (D.A. 514/2019), con procedure di gara in corso, su diverse SP.

• Progetti per illuminazione e sicurezza (giugno 6): pubblica illuminazione su diverse SP per € 227.360,09 (programmi straordinari viabilità 2023) e videosorveglianza provinciale anti-abbandono rifiuti per € 125.000,00 (L.R. 3/2025).

• Approvati 16 DIP (Documenti di Indirizzo alla Progettazione) con relativi progetti esecutivi su annualità 2025–2028 per un totale di € 8.970.915,26 (fondi MIT).

• Interventi programmati con fondi regionali ri-assegnati per € 1.910.606,27 (D.A. 183 del 17-04-2025) per manutenzione straordinaria e sicurezza su varie SP.

• Sono stati avviati numerosi sopralluoghi e interventi operativi sotto il coordinamento del Vice Presidente Diego Giarratana, incluse opere di diserbo, pulizia e bonifica su diverse strade provinciali, e istituito un tavolo tecnico permanente con Siracusa Risorse.

• Difesa istituzionale delle risorse contro i tagli nazionali ai fondi per le Province e partecipazione all’Assemblea nazionale UPI.

3. Edilizia scolastica e diritto allo studio:

• Avviato un Piano di assegnazione funzionale degli spazi per gli Istituti Superiori, con una prima bozza presentata il 7 agosto e adozione definitiva prevista entro settembre.

• Effettuato un tour di ascolto presso diversi istituti con il consigliere delegato Salvo Cannata per riordinare gli spazi e contenere la spesa.

• Interventi in fase di attuazione, finanziati da PNRR, per € 16.000.000 per adeguamento sismico, manutenzione straordinaria e messa a norma di impianti in diversi Istituti (Palazzo degli Studi, Ruiz, Polivalente Lentini/Palazzolo, Calleri).

• Interventi programmati con fondi regionali ri-assegnati per € 9.415.000 per manutenzione e adeguamento in altri istituti (Quintiliano, F. Juvara, Insolera, A. Gagini, Polivalente Francofonte, Moncada, Megara, Bartolo).

• Interventi finanziati con progettazione esecutiva in corso per un totale di € 425.400 per il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia e l’Istituto “Filippo Juvara” di Siracusa.

• Partecipazione all’Avviso MIM – FESR Scuola e Competenze (30/5/2025) con 6 progetti esecutivi per € 3.936.715 per palestre e aree esterne di istituti a Francofonte, Avola, Noto, Siracusa e Lentini.

• Partecipazione all’Avviso PR FESR 2021–2027 per la demolizione/ricostruzione dell’IPAA via Elorina (ex Agrario), un edificio strategico anche per la protezione civile, per un importo di € 2.000.000.

• Avviate anticipatamente le procedure per i servizi ASACOM/SIAM e convitto/semiconvitto (Delibera Presidenziale n. 51 del 21/7/2025) per garantire la regolarità dell’anno scolastico 2025/26.

• Pulizia degli spazi a verde antistanti gli istituti per un ambiente sicuro.

4. Transizione digitale e innovazione:

• Approvate tre variazioni di bilancio sul digitale per € 1.448.226,47.

• Realizzazione di un SIT (Sistema Informativo Territoriale) per € 410.492,45.

• Implementazione di SUAP/SUE digitale per € 106.022,02.

• Migrazione al Cloud – PNRR per € 931.712,00, con integrazione di nuovi servizi e rinnovo infrastrutture.

5. Ambiente, protezione civile, sanità:

• Gestione dell’Emergenza ECOMAC (5 luglio) con coordinamento in Prefettura e informazione pubblica continua.

• Aggiornamento del sistema di acquisizione e trasmissione dati delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria.

• Richiesta estensione dei campionamenti a diverse aree.

• Partecipazione alla Commissione Territorio Ambiente e richiesta di costituzione di una cabina di regia provinciale stabile.

• Programmi e progetti per la riqualificazione di Riserve Naturali Orientate (RNO) e percorsi ciclopedonali, telerilevamento incendi e monitoraggio/conservazione degli ecosistemi acquatici e ripariali per un totale di € 6.428.480,00.

• Attività di coordinamento per la stesura di un documento unitario dei Sindaci (21/7/2025) riguardo alla rete ospedaliera, esprimendo contrarietà alla proposta regionale e chiedendo un DEA di II livello a Siracusa.

6. Rapporti istituzionali e presidio politico-amministrativo:

• Insediamento del Consiglio provinciale (13/5).

• Assegnazione delle deleghe ai consiglieri il 12 giugno: Salvo Cannata (Edilizia scolastica, Formazione, Agricoltura), Diego Giarratana (Vicepresidente – Viabilità, Ambiente, Rapporti con il Consiglio), Giuseppe Vinci (Politiche Sociali, Integrazione scolastica, Beni patrimoniali).

• Approvato il Regolamento di funzionamento del Consiglio (11/8).

• Chiariti i ruoli e le competenze per la candidatura al CdA di SAC – Aeroporto di Catania.

• Sollecitazione formale e costituzione del tavolo “Sisma 1990” con il MEF.

• Partecipazione attiva a UPI nazionale e ANCI Sicilia.

7. Comunicazione, presenza e comunità:

• Informazione settimanale con il “Diario della Presidenza” e conferenze stampa.

• Seduta aperta del Consiglio (13/6) sulla strategia “Salva Libero Consorzio Comunale di Siracusa”.

• Workshop sul Biodistretto degli Iblei (16/7).

I Numeri dei Primi 100 Giorni:

• Atti amministrativi: 8 Deliberazioni del Consiglio, 56 Deliberazioni Presidenziali, 9 Decreti Presidenziali.

• Incontri e attività: 104 incontri operativi interni, 72 incontri istituzionali, 60 incontri ed eventi territoriali. Le tematiche più affrontate negli incontri operativi sono state il risanamento contabile (15,38%), la viabilità (12,50%) e le scuole (9,62%).

• Investimenti:

◦ Progetti in corso di realizzazione: € 16.560.666,28.

◦ Progetti con procedure di gara in corso: € 6.949.367,07.

◦ Progetti già finanziati (progettazione esecutiva in corso): € 4.950.124,01.

◦ Somme ri-assegnate per investimenti: € 11.325.588,38.

◦ Progettazione esecutiva pluriennale viabilità: € 6.712.089,27.

◦ Programmazione e candidature a nuovi avvisi pubblici: € 11.446.795,00.

◦ Totale complessivo investimenti: € 57.944.629,01.

• Comunicazione: 35 note stampa, 12 Diari della Presidenza settimanali, 43 Appunti di viaggio.

• Variazioni di bilancio approvate: 5 per un totale di € 1,83 milioni.

In conclusione, nei primi cento giorni, l’Ente ha riacceso i motori concentrandosi su risanamento, viabilità, edilizia scolastica, transizione digitale, ambiente, rapporti istituzionali e trasparenza, con l’obiettivo di restituire stabilità finanziaria, capacità di programmazione e credibilità istituzionale al Libero Consorzio di Siracusa, rimettendo i Comuni al centro.