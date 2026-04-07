La politica siracusana piange Sebastiano Butera: aveva 67 anni

La politica siracusana è in lutto per la scomparsa di Sebastiano Butera, figura conosciuta e stimata nel territorio provinciale. Originario di Lentini, aveva compiuto 67 anni lo scorso febbraio. Nel corso della sua esperienza pubblica era stato consigliere provinciale e assessore provinciale, lasciando un ricordo umano e politico profondo in quanti lo hanno conosciuto.

Tra i messaggi più toccanti arrivati in queste ore c’è quello di Fabio Granata, che ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto.

“Non trovo parole adatte a descrivere il dolore per la scomparsa di Sebastiano Butera, il mio miglior amico – ha scritto Granata –. Leale come nessuno, generoso, intelligente, onesto, schivo ma sempre presente, ha accompagnato la mia vita in modo costante e prezioso. Nella buona e nella cattiva sorte”.

Nel suo ricordo, Granata ha voluto mettere in evidenza soprattutto le qualità umane di Butera, descritto come una persona profonda, elegante e capace di ascolto: “Gentiluomo come nessuno, con la sua aria malinconica, il suo saper ascoltare e il suo dolce sorriso, mancherà in maniera indescrivibile alla mia vita e a quella dei tantissimi che lo hanno conosciuto e amato”.

Parole che restituiscono il profilo di un uomo apprezzato non solo per il suo impegno politico e istituzionale, ma anche per la discrezione, la correttezza e l’umanità che lo hanno contraddistinto nel corso degli anni.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in diversi ambienti della vita pubblica siracusana e lentinese, dove Sebastiano Butera era ricordato come una presenza seria, riservata e sempre disponibile al confronto.

Anche Salvo Andolina, ex consigliere e assessore provinciale e comunale ad Avola, lo ricorda con affetto: “con lui ho condiviso, tra l’altro, anche i 10 anni alla Provincia Regionale di Siracusa. Tristezza infinita, se ne va un galantuomo, lucido, competente e intelligente. Un Politico elegante, di cultura e d’ altri tempi, un Amico sincero, una grandissima perdita per me e per tutta la nostra comunità provinciale”.