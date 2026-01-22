La Polizia provinciale di Siracusa sequestra una discarica abusiva

Il Comando di Polizia Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha posto sotto sequestro un’area rurale in contrada Ogliastro nei pressi della Strada Statale 193, nel territorio di Augusta in un’area di confine nell’asse di penetrazione verso Villasmundo, trasformata nel tempo in una discarica abusiva di vaste dimensioni.

L’intervento è scattato durante un servizio mirato di controllo del territorio, quando gli operatori hanno individuato un accumulo massiccio e variegato di rifiuti: plastica, carta, rottami ferrosi, scarti di legno, contenitori di vernici, mobilio dismesso e frammenti di materiale edile verosimilmente contenente amianto.

La quantità e la tipologia dei materiali, oltre alle modalità di abbandono, hanno reso evidente la presenza di una discarica non autorizzata, aggravata dall’ostruzione totale di una strada interpoderale con sbocco sulla SS193, con conseguente rischio per l’ambiente, la salute pubblica e la sicurezza della circolazione.

L’area è stata immediatamente sequestrata e il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente. I responsabili sono al momento ignoti, sebbene sono in corso indagini finalizzate alla ricerca e rintraccio degli autori e non si escludono sviluppi.

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Michelangelo Giansiracusa ha espresso pieno sostegno all’operazione, sottolineando l’impegno costante dell’Ente nel contrasto agli illeciti ambientali e nella tutela del territorio.

Il Comando di Polizia Provinciale, diretto dal Ten. Col. Daniel Amato, conferma ancora una volta la propria sensibilità in materia ambientale e la capacità di individuare tempestivamente fenomeni di degrado e illegalità diffusa.

Il sito sequestrato sarà affidato al Comune territorialmente competente per le successive attività di messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti e bonifica, sotto vigilanza della Polizia Provinciale. Il Libero Consorzio rinnova l’appello alla cittadinanza affinché collabori segnalando situazioni sospette e contribuendo alla difesa del patrimonio ambientale comune.

Una battaglia che si vince solo insieme, con determinazione e tolleranza zero verso chi continua a devastare il territorio.