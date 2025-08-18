La Polizia salva un esemplare di barbagianni: adagiato su una rotaia, non riusciva a spiccare il volo

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Siracusa, su segnalazione di un viaggiatore che aveva avvertito telefonicamente la locale Polizia Municipale, sono intervenuti presso un binario della stazione di Siracusa dove hanno rinvenuto un esemplare di “Barbagianni” che, adagiato su una rotaia, non riusciva a spiccare il volo.
Il tempestivo intervento degli agenti, permetteva il salvataggio del piccolo rapace che recuperato con molta cautela è stato consegnato al locale ente faunistico.
I veterinari del centro, dopo aver visitato l’animale ed accertato la frattura della zampa sinistra e dell’ala destra, hanno provveduto al trasferimento del Barbagianni al centro veterinario di Messina.
