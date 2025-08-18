Alla Stazione La Polizia salva un esemplare di barbagianni: adagiato su una rotaia, non riusciva a spiccare il volo I veterinari del centro hanno visitato l’animale e accertato la frattura della zampa sinistra e dell'ala destra Link copiato!

di Luca Signorelli