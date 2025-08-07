La Polizia Stradale di Siracusa aderisce all’iniziativa “Anch’io sono la protezione civile 2025”

Nell’ambito del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile” organizzato dalla Misericordie di Floridia con il supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la Sezione di Polizia Stradale di Siracusa ha partecipato ad una giornata formativa con i giovani volontari.

L’iniziativa, ha come obiettivo rendere i giovani consapevoli del ruolo attivo che possono svolgere, a partire dai piccoli gesti quotidiani, per la tutela dell’ambiente, del territorio, della collettività e per il rispetto delle regole del Codice della Strada.





La partecipazione della Polizia Stradale, molto apprezzata dai giovani volontari, ha permesso di affrontare la tematica della prevenzione della sicurezza stradale, che ha portato a un momento di confronto con gli stessi, aggiungendo alle nozioni fondamentali di protezione civile apprese in questi giorni, quelle altrettanto utili sulla tutela e sicurezza stradale e sul rispetto della legalità indispensabili alla formazione di ogni buon cittadino, valorizzando in tal modo l’impegno delle Forze dell’Ordine nella sicurezza e nella tutela della cittadinanza e contribuendo a promuovere una cultura di responsabilità e cittadinanza attiva.