La Polizia Stradale di Siracusa presente al Motoraduno nazionale Moto Guzzi

La Polizia Stradale è stata presente al meeting nazionale Moto Guzzi World Club 2026 che si è tenuto dal 1 al 3 maggio nella splendida cornice dell’isola di Ortigia a Siracusa.

Nell’occasione il personale della Sezione di Siracusa ha tenuto degli incontri di guida sicura e di promozione della cultura della sicurezza stradale, con particolare attenzione alla guida dei motoveicoli, che hanno riscosso grande interesse e partecipazione non solo tra gli iscritti al motoraduno ma anche tra la cittadinanza intervenuta per l’evento.

Inoltre i “centauri” della Stradale in sella alle Moto Guzzi Norge in dotazione hanno accompagnato i circa 300 “guzzisti” lungo tutte le tappe di trasferimento del tour mare/monti attraverso i luoghi più affascinanti della provincia aretusea.

La presenza della Polizia Stradale all’evento ha riscosso grande apprezzamento da parte dell’organizzazione, dei partecipanti e dei visitatori del motoraduno.