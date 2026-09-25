Ultime News

Attualità Nuove generazioni

La Polizia Stradale incontra i giovani atleti della Siracusa Academy Cycling

di Ottavio Gintoli ·
Condividi
Incontro scuola ciclismo

Nell’ambito della campagna europea ROADPOL “Safety Days”, si è tenuto nei giorni scorsi presso la “Sala della sicurezza stradale” della Sezione Polizia Stradale di Siracusa, un incontro formativo che ha visto come protagonisti i giovani atleti della scuola di ciclismo Siracusa Academy Cycling, accompagnati dai loro istruttori Flavio e Concita.

L’iniziativa è stata fortemente voluta per sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla cultura della sicurezza stradale su due ruote.

Attraverso un linguaggio semplice e diretto gli agenti della Polstrada hanno catturato l’interesse dei bambini, e con la proiezioni di cartoni animati dedicati alla sicurezza stradale i govani atleti hanno interagito attivamente ponendo domande e mostrando grande maturità di fronte a temi cosi compelssi e importanti.

A conclusione dell’incontro i bambini sono stati nominati “Ambasciatori della Sicurezza Stradale”.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

Scopri la redazione

Leggi anche