La Polizia Stradale incontra i giovani atleti della Siracusa Academy Cycling

Attualità · Nuove generazioni

Nell’ambito della campagna europea ROADPOL “Safety Days”, si è tenuto nei giorni scorsi presso la “Sala della sicurezza stradale” della Sezione Polizia Stradale di Siracusa, un incontro formativo che ha visto come protagonisti i giovani atleti della scuola di ciclismo Siracusa Academy Cycling, accompagnati dai loro istruttori Flavio e Concita.

L’iniziativa è stata fortemente voluta per sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla cultura della sicurezza stradale su due ruote.

Attraverso un linguaggio semplice e diretto gli agenti della Polstrada hanno catturato l’interesse dei bambini, e con la proiezioni di cartoni animati dedicati alla sicurezza stradale i govani atleti hanno interagito attivamente ponendo domande e mostrando grande maturità di fronte a temi cosi compelssi e importanti.

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A conclusione dell’incontro i bambini sono stati nominati “Ambasciatori della Sicurezza Stradale”.