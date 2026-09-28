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“La prevenzione parte da te”: a Siracusa un incontro su prevenzione, HIV e infezioni

di Oriana Gionfriddo ·
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prevenzione urban center

Informazione, consapevolezza e salute. Sono questi i temi al centro dell’incontro “M.S.T. – La prevenzione parte da te”, in programma mercoledì 30 settembre 2026, dalle 9 alle 12, all’Urban Center di Siracusa, in via Nino Bixio 1.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di informazione e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, alla consapevolezza dei comportamenti a rischio e agli strumenti disponibili per tutelare la propria salute.
Parlare di prevenzione significa infatti mettere a disposizione, soprattutto delle nuove generazioni, informazioni corrette, accessibili e scientificamente fondate, favorendo una maggiore consapevolezza e la possibilità di affrontare il tema della salute sessuale senza paure, imbarazzo e pregiudizi.
L’incontro vedrà la partecipazione di professionisti ed esperti con competenze ed esperienze differenti e complementari.Interverrà il dott. Benedetto Maurizio Celesia, infettivologo e Direttore dell’U.O.C. di Malattie Infettive e Tropicali dell’Ospedale di Modica, che affronterà gli aspetti sanitari e medici legati alle infezioni sessualmente trasmesse e alla loro prevenzione.
Sarà inoltre presente Donatella Siringo, Presidente Nazionale di A.Ge.D.O. (Associazione di Genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBTQIA+), che porterà una testimonianza legata alla propria esperienza accanto alle persone affette da HIV/AIDS, contribuendo a porre l’attenzione anche sulla dimensione umana e sociale della malattia e sul contrasto allo stigma.
Completerà il panel, Chiara Tarantello, docente presso il Centro di Sessuologia della Scuola Gestalt di Torino, co-coordinatrice di Torino Pride e vicepresidente di EuroPride 2027, che contribuirà al confronto sui temi dell’educazione, della sessualità e della consapevolezza.
Particolare attenzione sarà riservata al dialogo con chi parteciperà: durante l’incontro sarà infatti possibile porre domande, anche in forma anonima, favorendo un confronto libero e rispettoso.
L’obiettivo è quello di trasformare la prevenzione da un semplice messaggio informativo in uno strumento concreto di consapevolezza: conoscere i rischi, sapere come prevenirli, riconoscere quando è necessario rivolgersi ai servizi sanitari e superare lo stigma, significa prendersi cura di se, della propria salute e di quella degli altri.
Evento organizzato e promosso da AGEDO Siracusa O.d.V., in co-progettazione con C.S.V.E. Centro Servizi per il Volontariato Etneo, con il patrocinio del Comune di Siracusa, in collaborazione con: Siracusa Città Educativa; Urban Center; Stonewall GLBT+ Siracusa; U.D.S. Unione Degli Studenti Siracusa; IDIPSI (Istituto Di Psicoterapia Sistemica Integrata e con il sostegno di Europride Torino 2027.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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