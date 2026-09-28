“La prevenzione parte da te”: a Siracusa un incontro su prevenzione, HIV e infezioni

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Informazione, consapevolezza e salute. Sono questi i temi al centro dell’incontro “M.S.T. – La prevenzione parte da te”, in programma mercoledì 30 settembre 2026, dalle 9 alle 12, all’Urban Center di Siracusa, in via Nino Bixio 1.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di informazione e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, alla consapevolezza dei comportamenti a rischio e agli strumenti disponibili per tutelare la propria salute.

Parlare di prevenzione significa infatti mettere a disposizione, soprattutto delle nuove generazioni, informazioni corrette, accessibili e scientificamente fondate, favorendo una maggiore consapevolezza e la possibilità di affrontare il tema della salute sessuale senza paure, imbarazzo e pregiudizi.

L’incontro vedrà la partecipazione di professionisti ed esperti con competenze ed esperienze differenti e complementari.Interverrà il dott. Benedetto Maurizio Celesia, infettivologo e Direttore dell’U.O.C. di Malattie Infettive e Tropicali dell’Ospedale di Modica, che affronterà gli aspetti sanitari e medici legati alle infezioni sessualmente trasmesse e alla loro prevenzione.

Sarà inoltre presente Donatella Siringo, Presidente Nazionale di A.Ge.D.O. (Associazione di Genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBTQIA+), che porterà una testimonianza legata alla propria esperienza accanto alle persone affette da HIV/AIDS, contribuendo a porre l’attenzione anche sulla dimensione umana e sociale della malattia e sul contrasto allo stigma.

Completerà il panel, Chiara Tarantello, docente presso il Centro di Sessuologia della Scuola Gestalt di Torino, co-coordinatrice di Torino Pride e vicepresidente di EuroPride 2027, che contribuirà al confronto sui temi dell’educazione, della sessualità e della consapevolezza.

Particolare attenzione sarà riservata al dialogo con chi parteciperà: durante l’incontro sarà infatti possibile porre domande, anche in forma anonima, favorendo un confronto libero e rispettoso.

L’obiettivo è quello di trasformare la prevenzione da un semplice messaggio informativo in uno strumento concreto di consapevolezza: conoscere i rischi, sapere come prevenirli, riconoscere quando è necessario rivolgersi ai servizi sanitari e superare lo stigma, significa prendersi cura di se, della propria salute e di quella degli altri.

Evento organizzato e promosso da AGEDO Siracusa O.d.V., in co-progettazione con C.S.V.E. Centro Servizi per il Volontariato Etneo, con il patrocinio del Comune di Siracusa, in collaborazione con: Siracusa Città Educativa; Urban Center; Stonewall GLBT+ Siracusa; U.D.S. Unione Degli Studenti Siracusa; IDIPSI (Istituto Di Psicoterapia Sistemica Integrata e con il sostegno di Europride Torino 2027.