La prima scuola al mondo di gastronomia nacque a Siracusa

La cucina siracusana è una delle espressioni gastronomiche più antiche e ricche del Mediterraneo. Le sue radici affondano nell’epoca greca, quando Siracusa era un faro culturale dell’Occidente e i suoi cuochi – come Miteco Siculo e Labdaco – venivano considerati veri maestri dell’arte culinaria. Già nel V secolo a.C. si parlava degli oliveti aretusei, della lavorazione del pesce sotto sale e dei dolci preparati con il miele ibleo, pietanze che varcavano i confini siciliani.

Nel corso dei secoli la cucina siracusana ha accolto influenze arabe, normanne e spagnole, arricchendosi di agrumi, mandorle, zucchero, pomodori e peperoni, ingredienti che oggi ne definiscono l’identità. La varietà geografica del territorio – tra mare e monti – ha permesso la nascita di tradizioni complementari: da un lato pane casareccio, ricotta iblea, erbe aromatiche e salsiccia; dall’altro ricette marinare come pasta al nero di seppia, zuppa di pesce e bottarga di tonno.

Accanto ai piatti storici sopravvivono preparazioni iconiche della rosticceria e della pasticceria locale: impanate, pizzoli, zeppole di San Martino, totò, giuggiulena e la celebre granita alle mandorle con mandorle tostate. Un patrimonio gastronomico che si esprime anche attraverso materie prime diventate eccellenze mondiali, come il pomodoro ciliegino di Pachino, il limone di Siracusa, la mandorla di Avola, il Nero d’Avola e la patata novella.

La cucina siracusana, celebrata fin dall’antichità per abbondanza e raffinatezza, continua ancora oggi a raccontare un territorio antico, ricco di storia e profondamente legato al mare e alla terra. Un viaggio nei sapori che affonda le radici in millenni di cultura e si rinnova ogni giorno sulle tavole dei siracusani.