La prima volta di TonyPitony a Sanremo: dal “caco” sul palco all’arancin*

Tutti sintonizzati su Rai Uno per l’esordio assoluto del cantante misterioso (e siracusano) a Sanremo: TonyPitony è apparso intorno alle 23:10 di ieri con Ditonellapiaga per la serata delle cover. Si sono esibiti come 17° duetto in gara sulle note The Lady is Trump.

Esibizione perfetta e travolgente per i due, con il cantante misterioso osannato dal pubblico dell’Ariston. Al momento dei saluti, poi, il colpo magico (che potrebbe rivelarsi anche un bonus per il Fantasanremo): ha posizionato un caco sul palco dell’Ariston, “cacando” praticamente in diretta Rai.

Durante la canzone, poi, un riferimento all’annosa questione tra chi dice arancino e chi dice arancina.