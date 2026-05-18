La privatizzazione Sac al centro del confronto con il ministro Urso

Si è tenuto questa mattina, all’Aeroporto di Catania, un incontro alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Sindaco della Città Metropolitana di Catania, Enrico Trantino, del Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Antonio Belcuore, della Presidente di SAC, Anna Quattrone, e dell’Amministratore Delegato di SAC, Nico Torrisi. È stata l’occasione per fare il punto sul percorso di privatizzazione della società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, sulle prospettive di sviluppo dei due scali e sul loro ruolo strategico per la crescita della Sicilia e per l’intero territorio.

Il processo di privatizzazione è entrato nel vivo a seguito della pubblicazione della procedura per la raccolta delle manifestazioni di interesse finalizzata alla selezione di un operatore economico per la cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale della Società. Alla procedura potranno partecipare operatori economici italiani ed esteri, che dovranno presentare la propria manifestazione di interesse entro il 3 giugno 2026, secondo le modalità indicate nel bando.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il valore strategico degli scali di Catania e Comiso, che nel 2025 hanno raggiunto complessivamente circa 12,5 milioni di passeggeri, confermandosi tra i sistemi aeroportuali più dinamici del panorama nazionale e un asset centrale per la crescita economica, turistica e produttiva della Sicilia. La procedura per la raccolta delle manifestazioni di interesse per la privatizzazione è il primo step operativo del processo, che porterà alla pubblicazione del bando per la selezione del partner industriale e finanziario più idoneo a supportare il piano di sviluppo della società.

“Gli aeroporti di Catania e Comiso rappresentano il più importante asset strategico per lo sviluppo dell’Isola, volano di crescita per il sistema produttivo. Hanno tutte le condizioni per fare della Sicilia una piattaforma internazionale nel Mediterraneo, al servizio del turismo, dell’industria e delle produzioni agricole di eccellenza, con grandi potenzialità anche logistiche – ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso – Ho sostenuto fin dall’inizio questo percorso di privatizzazione, nella convinzione che possa segnare una svolta per il futuro della Sicilia, ancor più alla luce dell’attuale scenario geopolitico che restituisce piena centralità all’Isola nelle grandi direttrici del traffico aereo intercontinentale. Sono certo che vi parteciperanno i grandi player internazionali con piani di investimento di tale ampiezza da rappresentare essi stessi un forte impulso alla crescita. È il momento giusto per compiere questa scelta: non dobbiamo perdere il treno della storia”.

“Si apre una fase nuova per consegnare alla Sicilia aeroporti più moderni e competitivi. Una scelta strategica che non riguarda soltanto Catania e Comiso, ma il ruolo dell’intera Isola nel Mediterraneo e nelle grandi reti economiche e turistiche internazionali. Abbiamo il dovere di trasformare i nostri scali in motori di sviluppo, capaci di attrarre investimenti, creare occupazione qualificata e sostenere la crescita delle imprese del territorio. Allo stesso tempo, dobbiamo garantire che questo percorso avvenga con trasparenza, visione e responsabilità, mettendo sempre al centro l’interesse pubblico e il futuro delle nuove generazioni. Gli aeroporti sono il simbolo di una Sicilia che vuole essere protagonista, superando ritardi storici e aprendosi finalmente a una nuova stagione di crescita e modernizzazione” ha dichiarato il Sindaco del Comune e della città metropolitana di Catania, Enrico Trantino.

“Il percorso avviato rappresenta una scelta di grande responsabilità e visione strategica per il futuro del sistema aeroportuale della Sicilia orientale. La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, in qualità di socio di maggioranza, ha lavorato affinché questa fase possa svilupparsi nella massima trasparenza e con l’obiettivo di garantire nuove opportunità di crescita per gli aeroporti di Catania e Comiso. L’apertura a partner industriali e finanziari di alto profilo consentirà di rafforzare la competitività degli scali salvaguardando al contempo il ruolo strategico pubblico di queste infrastrutture”, ha dichiarato Antonio Belcuore, Commissario Straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

“Gli aeroporti di Catania e Comiso rappresentano due infrastrutture fondamentali per la mobilità, il turismo e la competitività della Sicilia orientale e di tutto il territorio. Ringraziamo il Ministro Urso e il Sindaco Trantino per la loro presenza oggi e per l’interesse dimostrato per questo passaggio storico per i nostri scali. La procedura avviata non è solo uno step tecnico, ma un’opportunità strategica per consolidare il percorso di crescita di SAC, rafforzare la qualità dei servizi e attrarre competenze e investimenti in grado di accompagnare lo sviluppo futuro degli scali. L’obiettivo è costruire un sistema aeroportuale ancora più competitivo, moderno e integrato, capace di generare valore per il territorio, sostenere l’economia locale e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di cittadini, imprese e viaggiatori, nel pieno rispetto dell’interesse pubblico e del legame con la comunità” hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC, e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

Il percorso di privatizzazione si inserisce in una fase di consolidamento e crescita per SAC e per gli aeroporti di Catania e Comiso, chiamati a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di infrastrutture strategiche per la connettività dell’Isola, per il sostegno alle imprese, per lo sviluppo turistico e per la competitività dell’intero sistema aeroportuale della Sicilia orientale.