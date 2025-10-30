La professionalità artigiana che ha aiutato una bimba maltese in vacanza a Siracusa

Ci sono storie che raccontano più di mille parole il valore dell’artigianato, la dedizione di chi lavora con competenza e passione.

È il caso dell’intervento realizzato dai tecnici di Ortopedia Tecnica Siciliana, che nei giorni scorsi si sono distinti per prontezza e professionalità in un episodio che ha coinvolto una giovane turista maltese che si trovava in vacanza in Sicilia. A raccontarlo, elogiando il gesto, è stata Cna Siracusa.

La bambina, rimasta vittima di un incidente con fratture vertebrali, necessitava di un busto iperestensore per poter affrontare in sicurezza il rientro a casa e iniziare il percorso di riabilitazione.

Grazie alla tempestiva realizzazione del dispositivo su misura da parte dei professionisti siracusani, la piccola e la sua famiglia hanno potuto lasciare l’isola in serenità e con il supporto necessario per proseguire le cure.

“È questo il valore dell’artigianato, l’esatto contrario della standardizzazione. Il valore di chi crea realizzazioni uniche e, a volte, risolve problemi apparentemente ingestibili”, dichiara CNA Siracusa.

.