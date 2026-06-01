La Questura di Siracusa ricorda Federico Vinci: un quadrangolare tra solidarietà e commozione

Una giornata di sport, solidarietà e profonda commozione quella vissuta sabato 30 maggio allo stadio “Meno Di Pasquale” di Avola, dove si è svolto un quadrangolare benefico dedicato alla memoria di Federico, il giovane poliziotto prematuramente scomparso.

L’iniziativa ha richiamato numerosi cittadini, amici e familiari del giovane agente, uniti nel ricordo di Federico e nel sostegno alla sua famiglia. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto ai familiari, che successivamente lo destineranno a un’associazione di volontariato, trasformando così il dolore in un concreto gesto di solidarietà.

Alla manifestazione erano presenti anche la dirigente del Commissariato di Avola, dottoressa Corsaro, e il sindaco della città, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni alla famiglia e ricordare la figura del giovane poliziotto.

A scendere in campo sono state le rappresentative della Questura di Siracusa, delle Vecchie Glorie di Avola, della Lentini Soccer & School e dell’ASP di Siracusa. Nonostante la forte emozione che ha accompagnato l’intera giornata, il torneo ha regalato anche momenti di sano agonismo e partecipazione.

Dal punto di vista sportivo, ad aggiudicarsi il quadrangolare è stata la Lentini Soccer & School, che nella finale ha superato l’ASP di Siracusa con il punteggio di 1-0.

Una manifestazione che ha saputo unire sport e memoria, lasciando un segno profondo nella comunità avolese e in tutti coloro che hanno partecipato per rendere omaggio a Federico.