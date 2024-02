La Regione siciliana “cancella” il nuovo ospedale di Siracusa. A denunciarlo è l’ex sindaco del capoluogo aretuseo, Giancarlo Garozzo, componente dell’assemblea nazionale di Italia Viva, commentando l’approvazione da parte della Giunta della proposta di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 previste per la Sicilia. Come recita la nota della Regione, infatti, per il settore “Sociale e salute” sono previsti 250 milioni di euro, che includono anche investimenti in strutture e attrezzature sanitarie.

“Questa decisione – dice Garozzo – rende matematicamente evidente la Regione siciliana abbia tagliato fuori dalla programmazione del governo anche la realizzazione dell’ospedale di Siracusa”. Per il nuovo nosocomio, infatti, come da progetto servono circa 347.844.837 euro che il governo Schifani a oggi non prevede. “Un insopportabile teatrino – accusa l’ex sindaco di Siracusa -. In pratica, il centrodestra che sbandiera continuamente, che il finanziamento c’è’ e l’imminente realizzazione della struttura ospedaliera (di cui la nostra provincia ha certamente necessità) è lo stesso che poi decide per il taglio dei fondi necessari”.