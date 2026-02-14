La Regione impegna 12,6 milioni di fondi residui. Il sindaco Gianni: “restano 188 milioni: se ne impegnino 140 per il nuovo ospedale di Siracusa”

La Giunta regionale guidata da Renato Schifani nei giorni scorsi ha dato il via libera all’utilizzo di 12 milioni e 677 mila euro di risorse residue del piano di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, destinandole a quattro interventi: un ospedale di comunità a Santa Caterina Villarmosa, la ristrutturazione del padiglione 27 del complesso Pisani a Palermo per un laboratorio di sanità pubblica, l’acquisto di una risonanza magnetica per l’ospedale di Milazzo e una piattaforma chirurgica robotica (tipo da Vinci XI) per l’Asp di Agrigento. Il cofinanziamento prevede il 95% di risorse statali e il 5% regionali.

La Regione indica che restano circa 188 milioni di fondi ancora disponibili nell’ambito del piano di investimenti per l’edilizia sanitaria. Proprio su questo margine, il sindaco di Priolo Pippo Gianni chiede un’accelerazione e una scelta politica netta: programmare e vincolare le risorse necessarie per il nuovo ospedale di Siracusa prima che l’aumento dei prezzi renda l’obiettivo ancora più difficile da raggiungere. Si sposta l’attenzione sul dossier che da anni attende risposte: il nuovo ospedale di Siracusa. Secondo Gianni, l’urgenza oggi è mettere in sicurezza le risorse necessarie per far partire la gara.

“Per far partire l’appalto sul nuovo ospedale di Siracusa – sottolinea – servono almeno 140 milioni. Più tempo passa e più i costi aumentano: significa che, se si continua a rinviare, serviranno sempre più soldi per la stessa opera”.

Da qui l’appello diretto all’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, che nella nota della Regione ha parlato di “investimenti strategici” utili a rafforzare l’assistenza e ridurre le liste d’attesa. Per il sindaco di Priolo, la priorità deve essere un’altra: “l’assessore Faraoni proceda a impegnare le somme per il nosocomio di Siracusa. È un passaggio fondamentale: senza un impegno chiaro e concreto delle risorse, il nuovo ospedale rischia di restare ancora una volta sulla carta”.