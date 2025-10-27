La Regione revoca il finanziamento al Marzamemi Cinefest: non è collegato al festival del Cinema di frontiera

Il dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo servizio 9 “Sicilia film commission” dell’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo ha revocato il contributo di 34.142 euro assegnato al Marzamemi Cinefest per la quinta edizione andata in archivio poche settimane fa. Secondo quanto scritto nel decreto del direttore generale, sarebbe venuta a galla la mancata “storicità” dell’evento.

Una caratteristica basilare per la partecipazione al bando regionale e al centro di recenti polemiche, più o meno a distanza, sollevate dagli organizzatori del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera, i quali oltre a far notare le similitudini tra i due eventi, ne hanno rivendicato la paternità evidenziando la mancata corrispondenza tra il numero di edizioni effettivamente svolte e quelle indicate per poter partecipare al bando: le prime, infatti, erano inferiori alle seconde, segnando dunque un’evidente discrasia.

Inserito tra gli eventi da sostenere, a settembre (il 10) la Regione Siciliana ha chiesto agli organizzatori (la Pro Loco Marzamemi), di esibire una documentazione aggiuntiva che provasse il possesso del requisito oggettivo della pregressa storicità quinquennale per il “Marzamemi Cinefest”. Non avendo ricevuto un riscontro immediato, è stato formalizzato l’avvio del procedimento di revoca del contributo il 16 settembre 2025.

Le controdeduzioni degli organizzatori sono arrivate il 3 ottobre: la richiesta era quella di archiviare il procedimento, con una tesi basata sul fatto che il Marzamemi Cinefest fosse semplicemente l’evoluzione naturale del ben più datato Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Secondo il legale, quest’ultimo evento superava ampiamente il quinquennio richiesto, essendo stato avviato addirittura nel 2001, soddisfacendo così il requisito dei 5 anni di storicità dell’evento.

A supporto di questa affermazione, sono state allegate prove del fatto che gli organizzatori, la Pro Loco di Marzamemi, avesse ricevuto contributi negli anni 2020 e 2021 proprio per l’organizzazione del Festival Internazionale del Cinema di Frontiera. Da un ulteriore supplemento istruttorio condotto dalla Sicilia Film Commission ha portato alla luce un dettaglio che poteva apparire di poco conto ma che di fatto ha sconfessato la linea difensiva degli organizzatori: a settembre 2021, infatti, si sono svolti entrambi gli eventi: il Festival internazionale del Cinema di Frontiera e il Marzamemi Cinefest. Da qui la constatazione che i due eventi fossero “del tutto distinti ed autonomi”.

Il fatto che la Pro Loco Marzamemi fosse stata coinvolta negli aspetti “meramente organizzativi” del Cinema di Frontiera nel 2020 e 2021 non è stato ritenuto sufficiente a legittimare la rivendicazione retroattiva della storicità quinquennale per il nuovo evento. Da qui la revoca del finanziamento.