La Regione Siciliana premia i Comuni virtuosi. In provincia di Siracusa sono 4: Augusta, Cassaro, Ferla e Melilli

La Regione Siciliana ha disposto la liquidazione delle somme previste dal fondo premiale destinato ai Comuni che nel 2024 hanno registrato un incremento nella riscossione dei tributi propri rispetto all’anno precedente e che hanno approvato il rendiconto entro i termini previsti dalla legge.

Il provvedimento arriva attraverso un decreto del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in attuazione del comma 23 dell’articolo 6 della legge regionale n.1 del 2025, che aveva istituito una riserva da 4,5 milioni di euro destinata agli enti locali considerati virtuosi sul piano della capacità di riscossione.

In provincia di Siracusa risultano ammessi al beneficio soltanto quattro Comuni: Augusta (quasi 118 mila euro), Cassaro (140 mila), Ferla (82 mila) e Melilli (216 mila).

La misura regionale premia gli enti che hanno ottenuto almeno un incremento del 3% nella riscossione dei tributi propri, calcolato sulla base della media degli incrementi relativi al Titolo I e al Titolo III del rendiconto di gestione. Tra i requisiti richiesti anche l’approvazione del rendiconto 2024 entro il 30 aprile 2025. Il fondo, come previsto dalla normativa regionale, è stato suddiviso per il 30% in quote uguali tra gli enti ammessi e per il restante 70% in proporzione all’incremento effettivamente registrato nella riscossione.

Nel decreto viene inoltre precisato che le somme assegnate costituiscono un sostegno diretto ai bilanci comunali e non sono soggette a rendicontazione specifica. L’iter amministrativo aveva subito una sospensione temporanea a seguito di una richiesta di accesso agli atti presentata dal Comune di Alcamo, poi definita senza ulteriori osservazioni, permettendo così alla Regione di procedere alla liquidazione definitiva delle somme ai Comuni beneficiari.