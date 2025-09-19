L’A.S.D Centro sportivo Siracusano in gara per il trofeo Italia Sardegna 2025

Si svolgerà nelle giornate del 20 e 21 settembre al Geopalace di Olbia, il trofeo Italia Sardegna con 400 atleti partecipanti valevole per il ranking nazionale. Gli atleti dell’A.S.D Centro sportivo Siracusano che saliranno sul tatami di gara sono: Bonarrivo Andrea (-46kg); Di Pace Gianmarco (-55kg); Sofia Vaccarella (-52kg).
I judoka allenati dal maestro Roberto Dell’Aquila e dal tecnico Cristian Di Caro, potrebbero sfruttare l’evento per consolidare la qualificazione diretta per i campionati italiani A1 considerando che già si trovano in top 10 delle varie categorie.
