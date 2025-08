La Sagra del Carrubo prende il via a Rosolini: ieri sfilata dei carretti siciliani, stasera il concerto di Alexia

Al via l’attesa Sagra del Carrubo a Rosolini, un evento organizzato dal Comune con il coordinamento della Pro Loco in una manifestazione finanziata grazie al contributo del Gal Eloro tramite la Regione Siciliana.

Ieri alle 18,30 la sfilata dei carretti siciliani, lo show cooking e gli spettacoli delle cover band Diapason e Rimmel, con la partecipazione di Carlo Kaneba in una serata presentata da Salvo La Rosa.





Stasera alle 19 apertura stand in piazza Garibaldi con i gonfiabili per bambini in piazza Masaniello e alle 20 lo show cooking, mentre alle 20,15 conferenza sul Carrubo, pianta multifunzionale. Alle 21,30 Alexia in concerto. Domani ancora show cooking alle 20 e a seguire i Talè cu c’è in concerto con lo spettacolo di fuochi pirotecnici al parco Giovanni Paolo II.

“Un successo straordinario ieri per la prima delle tre giornate della prima sagra del Carrubo – le parole del sindaco di Rosolini Giovanni Spadola –. Non avremmo mai immaginato un’affluenza così grande. È stato sorprendente vedere così tante persone riunite nella nostra bella città. Doveroso il caloroso ringraziamento a quanti con il loro impegno, hanno contribuito alla riuscita della giornata, dimostrando che la forza di una comunità risiede nella collaborazione e nell’amore per la propria tradizione”.

Cresce anche l’attesa per l’edizione 2025 della Sagra dell’Arancino, uno dei momenti più importanti degli eventi di Rosolini. Dal 9 al 14 agosto, 6 serate diverse tra musica, cabaret e gastronomia, organizzate da Eventi Sicilia e il Comune di Rosolini.