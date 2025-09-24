La Sagra del Miele e il Galà del Pizzolo, progetti in cantiere e nuovi orizzonti: l’intervista al sindaco di Sortino Vincenzo Parlato

Sortino si prepara a vivere la sua festa più dolce. Dal 26 al 28 settembre torna la Sagra del Miele, giunta alla 43ª edizione, un appuntamento che il sindaco Vincenzo Parlato definisce “un momento di serenità, condivisione e valorizzazione delle eccellenze locali”.

La manifestazione si aprirà venerdì sera con lo spettacolo “Note di miele”, organizzato da Sebastiano Ranno e dedicato ai talenti sortinesi. Ma la sagra non sarà solo musica: in programma mostre, degustazioni guidate, incontri con apicoltori ed esperti del settore. Tra le novità, la fiera del libro del mercato siciliano, con la presenza di piccole case editrici indipendenti, e percorsi didattici sul miele curati da Slow Food e dall’Associazione regionale Apicoltori.

“Ogni miele ha caratteristiche uniche e utilizzi specifici – spiega il sindaco –. Sortino vanta una produzione di qualità, riconosciuta a livello nazionale: quest’anno un’azienda locale ha ottenuto le prestigiose ‘tre gocce d’oro’ al concorso di Castel San Pietro”.

La sagra sarà anche un’occasione per i più piccoli, con attività di “api didattiche” alla villa comunale, pensate per educare i bambini all’importanza delle api e alla biodiversità.

Accanto agli eventi enogastronomici, spazio alla cultura: musei cittadini aperti, una mostra fotografica sulle orchidee di Pantalica e visite guidate ai tesori del territorio.

Il sindaco ha colto l’occasione per affrontare anche temi di attualità: dal problema della presenza dei cinghiali (“serve un piano concreto di abbattimento selettivo”) alla revoca della gara per l’istituto comprensivo Columba (“ripresenteremo il bando in forma più aperta, come richiesto dall’ANAC”).

Non mancano i progetti per il futuro di Sortino: riqualificazione antisismica delle scuole, efficientamento energetico degli edifici comunali, restauro della chiesa del Carmine e interventi sul centro storico. “Il nostro obiettivo – afferma Parlato – è completare le opere avviate e non disperdere gli sforzi compiuti finora”.

La festa, però, non si ferma a settembre: il 4 e 5 ottobre Sortino ospiterà la seconda edizione del Gran Galà del Pizzolo, con degustazioni, spettacoli itineranti e pizze dedicate anche a celiaci e intolleranti al lattosio.

“Invito cittadini e visitatori a partecipare – conclude il sindaco –. Saranno giornate di cultura, gusto e scoperta del nostro territorio. Sortino vi accoglie a braccia aperte”.