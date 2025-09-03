La salma di Mons. Costanzo nella Cappella S. Angela Merici. Don Massimo: “sapeva rendere la Parola sempre viva”

Siracusa si stringe nel dolore per la scomparsa di Monsignor Giuseppe Costanzo, arcivescovo emerito. Oggi 3 settembre, la salma di Mons. Giuseppe Costanzo, Arcivescovo emerito di Siracusa, sarà traslata nella Cappella della Fondazione S. Angela Merici, dove dalle ore 11.00 sarà possibile rendergli omaggio.

Giovedì 4 settembre, alle 10, la salma sarà esposta alla venerazione dei fedeli, nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, dove, alle 16, sarà celebrata la Messa esequiale, cui seguirà la traslazione in Cattedrale.





Venerdì 5 settembre, alle 10 in Cattedrale, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dell’Arcivescovo

“Monsignor Costanzo è stato il vescovo della formazione – ricorda Don Massimo Di Natale, parroco alla chiesa di San Tommaso Apostolo al Pantheon – il vescovo che ci ha ordinati, che ci ha accompagnati nel cammino verso il sacerdozio, che ci ha permesso di studiare, di crescere e di approfondire la Parola di Dio. Non mancava mai un lunedì al seminario: celebrava l’Eucaristia con noi e sapeva rendere la Parola sempre viva e affascinante. Ci ha cresciuti duramente, come un padre che educa i suoi figli. Non ha mai fatto mancare affetto e vicinanza, ma ha saputo anche richiamarci quando era necessario. Per questo lo consideriamo il nostro padre, che oggi accompagniamo alla casa del Padre”

“Pregava di notte davanti a Gesù per il dono delle vocazioni – sottolinea – e ha seminato tanto in questo campo. Oggi chiediamo che dal suo esempio e dalla sua intercessione nascano nuove vocazioni per la nostra Chiesa siracusana”

Domani, dunque, la città si raccoglierà attorno alla salma del suo arcivescovo emerito per l’ultimo saluto: un uomo di fede, un padre, un pastore che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa siracusana.