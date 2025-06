La sanità pubblica al centro dell’assemblea provinciale del M5S

Assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle di Siracusa dedicata al delicato tema della sanità pubblica in Sicilia, con particolare riferimento alla situazione siracusano. L’incontro, ricco di interventi ed in confronto con il territorio, ha visto la partecipazione del parlamentare nazionale Filippo Scerra, del deputato regionale Carlo Gilistro, del referente provinciale Fabio Fortuna e del referente cittadino Giuseppe Mirabella.

Durante il dibattito, sono emerse con chiarezza le numerose criticità che affliggono il sistema sanitario siracusano: ritardi strutturali, mancanza di presidi nella zona sud della provincia e rallentamenti tecnici nella realizzazione delle case e degli ospedali di comunità. In particolare, è stata sottolineata l’assenza di un’assistenza adeguata in aree completamente sguarnite di servizi e medici di base, un vuoto che compromette gravemente il diritto alla salute di tanti cittadini, come a Pachino e Portopalo e nelle aree montane.

Nonostante queste problematiche, l’assemblea ha anche rappresentato un momento di fiducia e determinazione per il futuro, grazie all’ottimismo diffuso per l’avanzamento del progetto del nuovo ospedale di Siracusa.

Tuttavia sono emerse forti le preoccupazioni per i ritardi accumulati, per un’opera attesa da anni e fondamentale per garantire cure moderne e dignitose alla cittadinanza. Il confronto con i rappresentanti di associazioni ed enti del terzo settore ha arricchito ulteriormente il dibattito, portando all’attenzione ulteriori nodi irrisolti come lo stallo sul budget di salute, la necessità di maggiori investimenti per l’autismo e per il “dopo di noi”, e la richiesta di un deciso potenziamento della prevenzione e della qualità dei servizi sanitari sul territorio.

“Purtroppo – è stato evidenziato – i ritardi della sanità pubblica siracusana sono certificati da statistiche impietose: la provincia si colloca tra le ultime in Italia per aspettativa di vita alla nascita e per qualità della vita di bambini, giovani e anziani. È un dato inaccettabile su cui pesano gli indicatori sanitari. Per questo dobbiamo studiare e preparare interventi immediati e strutturali”.

A concludere l’incontro sono state le parole forti e chiare dei portavoce M5S Filippo Scerra e Carlo Gilistro:

“Continueremo la nostra azione di pungolo e vigilanza sull’avanzamento dell’iter per la costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. In questi mesi abbiamo costantemente pressato e controllato l’azione del Governo e della Regione. E proseguiremo sino a risultato acquisito. La nostra azione per il nuovo ospedale di Siracusa è costante da anni e non è certo nata ieri”.