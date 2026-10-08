La scrittrice di Melilli Tea Ranno celebra i vent’anni del suo primo romanzo

Cultura · libri

Torna in libreria “Cenere”, il primo romanzo di Tea Ranno, scrittrice nata a Melilli. È una storia di colpe, superstizioni e streghe, che a vent’anni dalla prima pubblicazione l’autrice ritiene ancora capace di far discutere.

A raccontare come è nato il libro è la stessa Ranno, sui social. “Era il 2001 quando ho trovato su un banco di libri usati una copia de “La strega e il capitano” di Leonardo Sciascia – scrive – La rabbia che ho provato leggendolo è stata così forte da farmi sentire il bisogno immediato di riversare sulla pagina quel senso di sopraffazione, orrore e schifo per un sistema perverso che mandava certe donne a morire solo per sbarazzarsene”

Erano donne che conoscevano le erbe e i rimedi, oppure troppo belle, o troppo colte in un’epoca di ignoranza diffusa. “Persino troppo doloranti nelle parti intime – aggiunge la scrittrice – Ho scoperto poi che sono state considerate streghe anche donne affette da endometriosi. Donne fuori dagli schemi. Diverse, dunque, e per questo pericolose”

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Per Ranno quelle storie parlano ancora al presente. “Quante donne vengono uccise oggi perché fuori dagli schemi? Ma soprattutto, quanti innocenti muoiono in nome di Dio? Cosa diventa il Dio a uso e consumo degli uomini che se ne servono per giustificare le proprie atrocità? – si chiede. – A venticinque anni dalla sua nascita e a venti dalla sua pubblicazione, “Cenere” può offrire ancora l’occasione per confrontarsi su queste domande”.

Tea Ranno è nata a Melilli nel 1963 e dal 1995 vive a Roma. È laureata in Giurisprudenza e si occupa di diritto e letteratura. Ha esordito con le edizioni e/o, pubblicando proprio “Cenere” nel 2006: il romanzo è stato finalista ai premi Calvino e Berto e ha vinto il premio Chianti. Con lo stesso editore, nel 2007, è uscito “In una lingua che non so più dire”.

Poi sono arrivati, con Mondadori, “La sposa vermiglia” (2012), “Viola Fòscari” (2014) e “L’amarusanza” (2019), e con Frassinelli “Sentimi” (2018). Con Piemme ha pubblicato “Un tram per la vita” (2023) e “Bombolla. Una fiaba moderna per vincere il bullismo” (2024).