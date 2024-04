“La scuola va alla guerra. Inchiesta sulla militarizzazione dell’istruzione in Italia”: domani a Siracusa la presentazione del libro di Mazzeo

“La scuola va alla guerra. Inchiesta sulla militarizzazione dell’istruzione in Italia” continua senza sosta in tutta Italia il tour di presentazione del nuovo libro, edito da Manifestolibri (2024), del giornalista, docente e ricercatore di pace Antonio Mazzeo che domani, martedì 23 aprile alle 17, farà tappa a Siracusa in via Cairoli 20.

Il libro ripercorre a partire dai protocolli di intesa tra Ministeri dell’Istruzione e della Difesa (2014, 2017) il processo, tuttora in atto, di istituzionalizzazione della cultura bellica negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Processo che anche la Sicilia sta sperimentando sistematicamente, grazie alle attenzioni dell’ufficio pubbliche relazioni della base USA di Sigonella – i cui marines sono assidui nelle scuole siciliane con opere di giardinaggio e tinteggiatura, lezioni di lingua e cultura americana, lezioni di cucina, dimostrazioni di pari opportunità; e grazie al protocollo d’intesa siglato dall’Ufficio Scolastico Regionale nel 2019 con il Comando militare dell’Esercito, che apre le porte delle caserme allo svolgimento dei PCTO (alternanza scuola-lavoro).

Un libro di denuncia, quello di Mazzeo, che fornisce anche esempi virtuosi per cercare di contrastare la deriva bellicista che ha invaso il sistema educativo italiano, come il rifiuto, lo scorso anno, di ospitare le attività della GDM (ginnastica dinamica militare) da parte della scuola Fucini di Bagno a Ripoli.

Per contrastare tale fenomeno, come Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università da oltre un anno denunciamo con articoli e con la redazione di un corposo e dettagliato Dossier annuale le iniziative messe in atto nelle scuole di ogni ordine e grado del Paese. Abbiamo inoltre realizzato per genitori, studenti e docenti un Vademecum e lanciato una raccolta firme contro la collaborazione delle università con l’industria bellica.

La scuola deve, anche da un punto di vista normativo, educare alla pace, così come inserito in tutti i PTOF e come previsto dalle linee guida del Ministero nonché dalla Carta dei diritti del fanciullo, come Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università invitiamo tutti i genitori ad utilizzare i materiali presenti sul vademecum reperibili sul sito e a pretendere che i/le propri/e figli/e non siano sottoposti a questi momenti di propaganda bellicista; invitiamo inoltre gli studenti e le studentesse ad organizzarsi per far sentire la propria voce. Restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti utili.

L’evento di martedì 23, organizzato dal Made Program, Accademia di Belle Arti “Rosario Gagliardi” di Siracusa, dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, Arci Siracusa e Anpi Siracusa, sarà introdotto da Lorenzo Perrona, docente e componente dell’Osservatorio, dialogheranno con l’Autore Nicola Candido (Rifondazione Comunista), Fabiola Carbonaro (FLC CGIL), Antonino De Cristofaro (esecutivo nazionale Cobas Scuola), Nadia Germano (giornalista).