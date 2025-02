La sezione Aia di Siracusa torna ad essere presente in campo internazionale con Antonio Carpinteri

Grande soddisfazione per la Sezione Aia di Siracusa “Concetto Lo Bello” che potrà vantare un proprio associato nella partecipazione di un Torneo internazionale riservato agli arbitri appartenenti all’organo tecnico regionale, grazie al “Progetto Erasmus”.

Sarà l’arbitro Antonio Carpinteri, in forza al Comitato regionale arbitri Sicilia, insieme ad altri tre giovani fischietti, a partecipare alla ‘Elite Neon Cup Cyprus’ che si terrà ad Ayia Napa in terra cipriota dal 28 febbraio al 2 marzo.

“Una scelta fortemente voluta sia da me sia dall’intero consiglio direttivo – dichiara il nuovo presidente AIA Alessio Boscarino – dettata dai requisiti di Carpinteri sia per i risultati conseguiti sia per la padronanza della lingua inglese. Abbiamo puntato molto su di lui che è stato successivamente scelto, dopo la proposta, dalla commissione preposta“.

“Carpinteri – sottolinea Boscarino – proviene da un doppio tesseramento in quanto fino allo scorso anno ricopriva il doppio ruolo sia di arbitro sia di calciatore. Da questo anno ha scelto di intraprendere solo la strada dell’arbitraggio portando a casa degli ottimi risultati tecnici“.

“Non posso che esprimere massima soddisfazione – dichiara il nuovo presidente Alessio Boscarino – a nome di tutta l’associazione per una sempre maggiore crescita che servirà sia ad Antonio sia a tutti gli associati che vorranno richiedere di partecipare agli Erasmus”.

Ma il presidente Boscarino, come aveva promesso, non si ferma e dichiara: “il corso arbitri appena concluso ha visto diventare direttori di gara ben diciassette giovani (cinque dei quali provenienti da doppio tesseramento). Non potevo che sperare in un inizio come questo con l’obiettivo di incentivare sempre di più la voglia di fare sport portando in ogni contesto le regole“.