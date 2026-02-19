La sfiducia al sindaco di Lentini non passa, ma adesso è resa dei conti in Grande Sicilia

Rosario Lo Faro resta sindaco di Lentini. Almeno per ora. Ma il voto in Consiglio comunale lascia strascichi non da poco e una resa dei conti all’interno di Grande Sicilia. Non passa, infatti, la mozione di sfiducia discussa ieri sera in Consiglio comunale e solo per un voto: 9 i favorevoli, 3 i contrari, un astenuto (il presidente del Consiglio Giuseppe Vinci), quando sarebbero serviti 10 voti per decretare la conclusione anticipata della sindacatura.

A quanto pare dietro al mancato raggiungimento del numero necessario di voti favorevoli c’è anche una possibile illegittimità della mozione di sfiducia: tra i firmatari, infatti, c’era anche una consigliera con una presunta posizione di incompatibilità. Se la mozione fosse passata, dunque, il sindaco sfiduciato avrebbe potuto presentare ricorso al Tar e in caso di giudizio positivo sarebbe stato reinsediato nel pieno del semestre bianco, ultimi sei mesi di mandato in cui non è possibile sfiduciare i primi cittadini. Da qui la possibilità di rimandare la sfiducia aspettando che si concluda l’incompatibilità e senza più spazio per eventuali ricorsi. Ma a molti, questa, è sembrata più una scusa che altro.

Il coordinatore di Grande Sicilia Lentini, Giuseppe Fisicaro, e il capogruppo di Grande Sicilia al Consiglio comunale, Giuseppe Vasta, intervengono in merito alla votazione svoltasi ieri sera in Consiglio Comunale a Lentini sulla mozione di sfiducia al sindaco, che non è stata approvata. “Riteniamo doveroso chiarire che l’iniziativa della mozione è stata fortemente voluta dal presidente del Consiglio comunale, Alessandro Vinci, che ne ha promosso la raccolta firme, la presentazione e la calendarizzazione, proponendo anche l’uscita dalla maggioranza – scrivono -. Le sue aspirazioni personali hanno rappresentato il vero motore politico di questa scelta. Quando però è emerso che un’eventuale candidatura a sindaco avrebbe dovuto essere condivisa e non imposta, si è assistito a un evidente voltafaccia, che ha smentito le aspettative precedentemente alimentate e confermato una gestione fondata su personalismi. Sentito il partito a livello provinciale, Grande Sicilia comunica che i consiglieri Reale e Vinci, così come i consiglieri assenti Digrande e Vasile, non fanno più parte del partito né dei suoi organi locali e provinciali. Prendiamo nettamente le distanze da chi utilizza la politica per ambizioni individuali e personalismi, anziché per il bene della comunità. Il nostro impegno resta esclusivamente rivolto agli interessi dei cittadini e rimaniamo dalla parte della rappresentanza e della coerenza”.

E infatti la mozione presentata da Mpa cade… per l’Mpa. E il sindaco Lo Faro si salva. “Possiamo dire di essere tra quelli che l’avevano previsto – dice Leandro Di Mari, di Sinistra italiana-Avs Lentini – L’amministrazione Lo Faro, infatti, fin dal suo insediamento ha mostrato una significativa capacità di adattamento a situazioni politiche in continua evoluzione. È così è stato anche questa volta. Si è passati, nel giro di pochi mesi, da un’Amministrazione di area democratica a una di centro destra. Poi alla mancata sfiducia che conferma questa capacità camaleontica a superare le fasi della politica lentinese, nonostante il suo fallimento amministrativo venisse denunciato praticamente da tutto l’arco politico rappresentato in consiglio comunale. Il dato politico che emerge è che l’amministrazione Lo Faro si salva dalla sfiducia e che il centrodestra, nella sua composizione classica, esce ancora più diviso dal voto consiliare. La mozione di sfiducia presentata dal MPA, infatti, viene respinta e questa cosa non può non avere ripercussioni politiche all’interno del centro destra lentinese e provinciale”.