La Sicilia che racconta: al via il progetto letterario nelle scuole della provincia di Siracusa

Ha preso ufficialmente il via il progetto letterario “La Sicilia che racconta”, un’iniziativa rivolta agli studenti della provincia di Siracusa, promossa dall’Assessorato Regionale – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio della Sicilia e finanziata con Circolare n. 20 del 23 ottobre 2025.

Coordinato dall’I.I.S.S. Antonello Gagini di Siracusa, scuola capofila del progetto, l’iniziativa vede la partecipazione di numerosi istituti scolastici del territorio, tra cui: I.C. Elio Vittorini di Solarino, Falcone-Borsellino di Cassibile, I.P.A. Calleri di Pachino, I.C. Rizzo di Melilli, I.I.S.S. Federico II di Svevia di Siracusa, I.C. N. Martoglio di Siracusa, I.C. Verga di Canicattini Bagni, 2 I.C. S. Alessandra di Rosolini, VII I.C. G.A. Costanzo di Siracusa, I.C. Carlo V di Carlentini, X I.C. E. Giaraca di Siracusa, I.C. G. Lombardo Radice di Siracusa e I.I.S.S. Majorana di Avola.

Il primo incontro si è svolto all’I.C. Costanzo, sotto la guida della preside Lenora Coco, coinvolgendo le classi seconde della scuola secondaria di primo grado, coordinate dalla docente Cinzia Lombardo, insieme agli scrittori siracusani Annamaria Piccione e Stefano Amato.

Il progetto, che quest’anno ha come tema “La Sicilia delle donne”, prevede un percorso in quattro fasi ispirato al modello “leggere – incontrare – viaggiare – scrivere”. Gli studenti, guidati dai docenti, leggeranno e discuteranno i testi di uno scrittore siciliano vivente, incontreranno l’autore per approfondire i temi e i luoghi narrati, parteciperanno a uscite didattiche nei luoghi descritti nei racconti e prenderanno parte a laboratori di scrittura sul campo.

La fase finale del progetto prevede la realizzazione di elaborati creativi da parte degli studenti, che confluiranno in una pubblicazione conclusiva. L’evento di chiusura, previsto per maggio, sarà una vera e propria festa della letteratura, con la partecipazione di tutte le scuole e gli autori coinvolti.

Un’occasione preziosa per valorizzare il patrimonio letterario siciliano e stimolare la passione per la lettura e la scrittura tra le giovani generazioni.