“La Sicilia che racconta”, il 22 maggio all’Urban Center di Siracusa l’evento conclusivo del progetto

Si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 9.30, presso l’Urban Center di Siracusa, l’evento conclusivo del progetto “La Sicilia che racconta”, promosso dalla rete di scuole della provincia di Siracusa e coordinato dall’I.I.S.S. Antonello Gagini di Siracusa, scuola capofila dell’iniziativa.

Nel corso della mattinata sarà presentata e consegnata agli studenti partecipanti la raccolta finale dei racconti realizzati durante il percorso progettuale, dal titolo “La Sicilia delle Donne”, esito di un intenso lavoro di lettura, scrittura e ricerca dedicato alle figure femminili della storia e della cultura siciliana.

L’iniziativa è stata promossa e finanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, nell’ambito della Circolare n. 20 del 23 ottobre 2025, intitolata “La Sicilia che racconta: storie, luoghi e scrittori per nuovi lettori”.

Obiettivo del progetto è quello di avvicinare gli studenti alla lettura e alla scrittura attraverso un approccio esperienziale e partecipativo, capace di valorizzare il patrimonio letterario e linguistico della Sicilia e di rafforzare il legame tra scuola, territorio e memoria collettiva.

L’edizione 2025-2026 ha assunto il titolo “La Sicilia delle Donne”, mettendo al centro il racconto di figure femminili e delle loro esperienze, in un dialogo tra identità, storia e contemporaneità.

Le attività si sono sviluppate secondo il modello “leggere – incontrare – viaggiare – scrivere”:

• lettura e analisi delle opere di autori siciliani contemporanei;

• incontri diretti con gli scrittori;

• visite nei luoghi della narrazione;

• laboratori di scrittura creativa.

Nella fase conclusiva, gli studenti hanno rielaborato le suggestioni raccolte producendo racconti originali, selezionati e pubblicati nel volume che sarà presentato durante l’evento finale.

Hanno partecipato al progetto, oltre all’I.I.S.S. Antonello Gagini di Siracusa, le seguenti istituzioni scolastiche: I.C. Elio Vittorini di Solarino, I.C. Falcone-Borsellino di Cassibile, I.I.S.S. Calleri di Pachino, I.C. Rizzo di Melilli, I.I.S.S. Federico II di Svevia di Siracusa, I.C. Verga-Martoglio di Siracusa, I.C. Verga di Canicattini Bagni, I.C. Santa Alessandra di Rosolini, I.C. Costanzo di Siracusa, I.C. Carlo V di Carlentini, I.C. Giaracà di Siracusa, I.C. Lombardo Radice di Siracusa, I.I.S.S. Majorana di Avola.

Partner culturale d’eccellenza del progetto è la Biblioteca delle Donne di Palermo, luogo simbolico di memoria e valorizzazione del sapere femminile.

Nel corso del progetto gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con numerosi scrittori siciliani contemporanei: Tea Ranno, Stefania Auci, Annamaria Piccione, Elvira Siringo, Giovanna Strano, Elio Tocco, Maria Grazia Schirinà, Luca Aprile, Simona Lo Iacono, Giovanni Fichera, Lucia Corsale, Stefano Amato, Sonia Ternullo e Maria Paola Liotta.

L’evento del 22 maggio rappresenta il momento conclusivo di un’esperienza educativa di grande valore, che ha visto studenti e docenti protagonisti di un percorso di crescita culturale ed espressiva.

Tra gli interventi si segnala quello dello psicologo Gabriele Rotondo che farà una breve analisi delle dinamiche esperenziali emerse dalla lettura degli elaborati dei ragazzi.

La pubblicazione finale costituisce una testimonianza concreta del lavoro svolto e dell’impegno delle scuole nel promuovere la lettura, la scrittura e la conoscenza della Sicilia attraverso la voce e lo sguardo delle nuove generazioni.

La copertina è stata realizzata dagli studenti della sezione Grafica del Liceo Artistico di Siracusa guidata da Daniela Nieli.