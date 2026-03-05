“La Sicilia che vorremmo”, Siracusa terzo comune del viaggio di Ismaele La Vardera

Vvenerdì 6 marzo alle ore 18:00, nel Salone Giovanni Paolo II (Santuario) con ingresso da Piazza della Vittoria – Siracusa, si terrà la presentazione dei primi dieci punti de “La Sicilia che vorremmo”, alla presenza dell’Onorevole Ismaele La Vardera. L’evento sarà presentato dall’attrice Carmelinda Gentile.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini che oggi si sentono distanti dalle vecchie logiche clientelari, a coloro che non si riconoscono più nei partiti tradizionali e hanno scelto di non votare, ma anche a chi continua a credere che Siracusa e la Sicilia meritino un futuro diverso.

“Troppo spesso la nostra città si ritrova nelle ultime posizioni delle classifiche nazionali per qualità dei servizi e opportunità. Questo evento vuole essere un momento di confronto concreto e costruttivo per immaginare, insieme, un percorso di riscatto per la nostra amata Sicilia e per Siracusa”, si legge nella nota di presentazione.

A promuovere l’iniziativa i responsabili dei fari territoriali di Siracusa (Massimo Fiumara, Sebastiano Musco, Michele Mangiafico, Omar Giardina, Giuseppe Vitale, Sebastiano Di Dato), di Augusta (Roberto Bramanti) e Rosolini (Michele Latino).