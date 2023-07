“La Sicilia”: niente stipendi, giornalisti scioperano e il giornale non esce in edicola

Assostampa Sicilia e la segreteria provinciale di Catania sono a fianco dei giornalisti del quotidiano “La Sicilia” in sciopero per i ritardi, “ormai insostenibili”, nei pagamenti degli stipendi e per “le inaccettabili proposte di ulteriori tagli a fronte di quelli ad oggi già patiti”.

Per questo motivo “si avverte l’urgenza di un nuovo incontro con l’editore per discutere della situazione attuale e delle prospettive future. Spiace constatare – sottolineano il segretario regionale Giuseppe Rizzuto e il segretario provinciale Filippo Romeo – come le promesse dell’editore, fatte esattamente un mese fa alla presenza della segretaria della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Alessandra Costante, e di una rappresentanza del nostro sindacato, non siano state ancora una volta mantenute”. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la mancanza di un piano industriale che, puntando sulla qualificata forza lavoro presente in azienda, “punti su una crescita ulteriore e illustri con chiarezza progetti e risorse per il futuro della storica testata catanese. E’ pertanto auspicabile che i vertici aziendali colgano l’ennesima disponibilità al confronto e ci si sieda attorno ad un tavolo per trovare, una volta per tutte, soluzioni reali alla vertenza, atteso che non si può più prescindere dal pagamento puntuale delle retribuzioni a giornalisti e collaboratori”.