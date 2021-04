La Sicilia resta in zona arancione ma è allarme “rosso”: salgono ancora i contagi

La Sicilia resterà in zona arancione dopo Pasqua, anche se gli ultimi dati appaiono preoccupanti con oltre mille contagi giornalieri, aumento dei ricoveri ordinari e in rianimazione e vittime costanti. Certo, negli ultimi giorni il caos dati è palese: prima lo scandalo che ha gettato nella bufera l’assessorato della Salute e portato all’arresto di tre persone e alle dimissioni dell’ex assessore Ruggero Razza; poi il pasticcio dei numeri forniti dal neo dirigente che prende il posto della collega arrestata; ieri la compensazione dei dati delle ultime 48 ore con evidente ulteriore confusione nei confronti di quanti leggono e non riescono più a credere alla veridicità degli stessi. Insomma, per ora si sa che il cambio di zona non avverrà martedì e dunque dopo il weekend pasquale rosso del 3, 4 e 5 aprile, valido a livello nazionale, la Sicilia tornerà arancione nonostante un indice Rt ancora superiore a 1.

Sono intanto 1.222 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, come riportato nel bollettino odierno. I tamponi effettuati (test molecolari e antigenici) sono stati 21.144.

Col ripristino della comunicazione del numero dei test rapidi, il tasso di positività si attesta oggi al 5,7%, con un grado di attendibilità più alto rispetto alla confusione creatasi nei giorni scorsi con dati mancanti e relativo caos.

Sono quindici i morti registrati nelle ultime 24 ore, 66 i guariti. In aumento i ricoveri in ospedale, +2 nei reparti ordinari e +7 in terapia intensiva. La Regione Siciliana ha comunicato che il dato di oggi somma i casi di oggi a quelli non comunicati ieri.

Questa la suddivisione dei casi per provincia: Palermo 463, Catania 162, Messina 132, Trapani 113, Caltanissetta 109, Agrigento 103, Ragusa 80, Enna 33, Siracusa 27.

Il rischio di tornare nella zona rossa tra due settimane però è alto, con gli occhi del Governo nazionale puntati su ciò che succede nell’Isola e una sfiducia complessiva. Inoltre già 28 Comuni sono finiti in “rosso”: Ribera, Comitini, Racalmuto, Siculiana, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Santa Margherita di Belice, Lampedusa e Linosa nell’Agrigentino; Santa Maria di Licodia e Biancavilla nel Catanese; Francavilla di Sicilia e Gaggi nel Messinese; Caltanissetta, Mazzarino e Serradifalco nel Nisseno; Trabia, Caltavuturo, S. Mauro Castelverde, Ventimiglia di Sicilia, Borgetto, Ciminna, Mezzojuso e Partinico in provincia di Palermo; Acate e Scicli, nel Ragusano, Centuripe e Regalbuto, in provincia di Enna; Priolo Gargallo in provincia di Siracusa.