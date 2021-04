La Sicilia torna in zona rossa per Pasqua: ecco cosa si potrà fare da sabato a lunedì

L’Italia torna in zona rossa per Pasqua. Nessuna regione esclusa, dal 3 al 5 aprile maggiori restrizioni su tutto lo stivale per frenare i contagi e scoraggiare gli incontri conviviali tipici di Pasqua e soprattutto Pasquetta. Cosa si può fare e cosa no?

Ristoranti e bar

Per le attività di ristorazione sarà consentito solo asporto e domicilio ma con qualche limitazione in più per i bar, enoteche e le attività che non hanno cucina. Per loro asporto consentito solo fino alle 18.

Spostamenti tra regioni e all’estero

Vietati gli spostamenti tra regione se non per motivi di salute, lavoro, necessità o abitazione. Sarà dunque possibile andare nelle seconde case ma un solo nucleo familiare. La casa deve essere nelle disponibilità della famiglia dal 14 gennaio (affitto o proprietà). Gli spostamenti all’estero per turismo sono consentiti se il paese d’arrivo lo consente, il ministro Speranza ha però firmato un’ordinanza per limitare il contagio. Anche dai paesi della comunità europea – per quelli extra UE era già così – si dovrà avere un tampone negativo primo dell’arrivo in Italia, obbligatori poi 5 giorni di quarantena e un altro tampone. Per ordinanza regionale, chi rientra in Sicilia, deve avere con sé un tampone molecolare negativo fatto massimo 24 ore prima. In alternativa può fare il tampone rapido all’arrivo in aeroporto, al porto o in un drive-in. Terza opzione data dalla regione è la quarantena di 14 giorni.

Visite a parenti o amici

Come per il Natale anche per la Pasqua sarà consentito andare a trovare amici o parenti all’interno della regione. La deroga è prevista una sola volta al giorno, verso una sola abitazione e massimo in due. Nel calcolo non sono conteggiati minori di 14 anni, persone con disabilità e/o che non possono essere lasciati soli in casa.

Resta la raccomandazione del governo a mantenere le distanze e la mascherina anche in casa in presenza di persone non conviventi.

Negozi

In zona rossa negozi e centri commerciali saranno chiusi salvo per le attività commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi.

Parrucchiere, Barbieri e centri estetici

I servizi alla persona resteranno chiusi nei giorni di festa.

Sport

Si può praticare attività motoria nei pressi della propria abitazione. Ancora chiuse palestre, piscine e circoli privati.

Chiese

Per consentire a tutti di poter partecipare alle messe di Pasqua, le chiese saranno aperte. La raccomandazione resta quella di andare nella chiesa più vicina a casa.