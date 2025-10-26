La siracusana Alessia Castro nuova campionessa a “La Ruota della Fortuna”, tra gli applausi di Gerry Scotti

Nuovo sabato sera, nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna e una nuova campionessa: si tratta della siracusana Alessia Castro, che ha saputo conquistare il titolo scalzando Fabrizio tra gli applausi di Gerry Scotti e di Samira.

Il campione nei primi round ha mantenuto il primo posto, ma al gioco del “Triplete” non è riuscito a conquistare il primato, mentre Alessia indovinava due delle tre frasi misteriose approfittando dell’errore dell’altro concorrente, Leonardo. All’ultimo round la situazione si è ribaltata: Alessia è riuscita a indovinare la soluzione del gioco, aggiudicandosi la vittoria con 11.900 euro.

La siracusana è riuscita ad aggiudicarsi anche una busta verde con 10.000 euro, mentre nelle altre due c’erano rispettivamente 5.000 e 1.000 euro. Un bel bottino per Alessia, che oltre al titolo di campionessa è riuscita a portarsi a casa 21.900.

Qui l’ultimo gioco