La siracusana Clara Fabiola Oliva tra i 40 talenti under 40 di Fortune Italia

Attualità · Il riconoscimento

C’è anche la siracusana tra i protagonisti dell’edizione 2026 di Fortune Italia “40 Under 40”, la classifica che ogni anno seleziona quaranta giovani professionisti distintisi nei settori dell’impresa, della ricerca, della comunicazione e dello sport.

Si tratta di Clara Fabiola Oliva, siracusana, classe 1988, oggi vicepresidente del gruppo Data & Artificial Intelligence di Tim, realtà che ha contribuito a fondare sei anni fa e che si occupa dello sviluppo e dell’applicazione delle soluzioni di intelligenza artificiale all’interno dell’azienda.

Secondo quanto riportato dalla rivista, il team guidato da Oliva sviluppa e mette in produzione sistemi di intelligenza artificiale destinati a una platea di circa 11 milioni di clienti, con un impatto stimato di 100 milioni di euro sul piano industriale del gruppo.

Oltre all’incarico in Tim, Clara Fabiola Oliva siede nel consiglio di amministrazione di Olivetti Spa ed è docente alla Luiss Business School, dove si occupa di temi legati all’innovazione e all’intelligenza artificiale.

Un percorso professionale costruito su solide basi accademiche: due lauree magistrali conseguite con il massimo dei voti e un Executive Mba hanno preceduto una carriera che oggi la porta a essere inserita tra i quaranta giovani che, secondo Fortune Italia, stanno contribuendo a disegnare il futuro del Paese.

Per Siracusa si tratta di un riconoscimento di prestigio che premia una professionista capace di affermarsi in uno dei settori più strategici e in più rapida evoluzione dell’economia contemporanea: quello dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione digitale.