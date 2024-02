La siracusana Nadia Garra eletta nella segreteria regionale di Sud chiama Nord

Dopo la nomina a membro del direttivo cittadino, altro incarico prestigioso per Nadia Garro, eletta componente della Segreteria regionale di “Sud chiama Nord”.

I lavori si sono tenuti in un prestigioso hotel di Palermo. La consigliera comunale di Siracusa esprime tutta la sua gioia. “E’ per me motivo di soddisfazione e di grande orgoglio – dichiara – aver ricevuto questo incarico così stimolante. Lo accolgo con entusiasmo ma anche con senso di responsabilità. Sono pronta a lavorare per contribuire alla crescita di questo Movimento politico che, in Sicilia, ha già raggiunto risultati lusinghieri. Ringrazio il nostro grande leader Cateno De Luca, al quale esprimo tutta la mia vicinanza per il grave lutto che lo ha colpito (la dipartita del padre). Mi complimento con il neo coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, eletto per acclamazione. Un grazie di cuore anche a Edy Bandiera, scelto per il ruolo di vice coordinatore. Il nostro vicesindaco – prosegue Nadia Garro – è una figura di spicco e, dall’alto della sua esperienza politica, saprà indirizzare nel modo migliore l’attività che porteremo avanti. E’ nato un grande gruppo, in grado di lavorare per il bene della Sicilia e dei siciliani. Io sarò a disposizione e darò il massimo affinché vengano raggiunti tutti gli obiettivi che ci siamo posti”.