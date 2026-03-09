La situazione finanziaria e amministrativa dei Comuni, domani focus al Libero Consorzio di Siracusa

Domani, martedì 10 marzo, dalle 11, l’Aula Consiliare di via Roma 31 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ospiterà la presentazione dell’VIII Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni 2025, importante momento di analisi e confronto dedicato alla situazione finanziaria e amministrativa degli enti locali.

L’iniziativa, organizzata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con ANCI Sicilia, Fondazione IFEL e Kibernetes, vedrà la partecipazione di amministratori locali, studiosi ed esperti della finanza pubblica locale. Questo momento di confronto e approfondimento vedrà come protagonisti i rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e degli enti locali impegnati nello studio delle dinamiche finanziarie dei Comuni.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, e del Presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta. Seguirà la presentazione dei dati del rapporto a cura del prof. Marcello Degni dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, mentre la relazione conclusiva della sessione mattutina sarà affidata ad Andrea Ferri, responsabile Finanza Locale di ANCI–IFEL.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, si terrà una tavola rotonda dedicata al tema “Il dissesto finanziario nei Comuni siciliani. Come superare la crisi e garantire i servizi ai cittadini?”, che vedrà la partecipazione di amministratori locali, esperti e rappresentanti istituzionali.

A confrontarsi saranno, tra gli altri, Antonio Cappuccio, responsabile del settore affari finanziari del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Giovanni Cocco dell’Ufficio ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, Giovanni Durante del gruppo KIB, Maria Monisteri, sindaca di Modica, Rachele Rocca, sindaca di Portopalo di Capo Passero, l’on. Tiziano Spada, sindaco di Solarino, oltre allo stesso Paolo Amenta e al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa.

“Siamo lieti di poter ospitare presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Siracusa – dichiara il presidente Michelangelo Giansiracusa – un momento di confronto di alto profilo scientifico e istituzionale come la presentazione del Rapporto Ca’ Foscari sui Comuni. Mettere a disposizione i nostri spazi per iniziative di studio e approfondimento sui temi della finanza locale significa contribuire a creare occasioni di dialogo utili per comprendere meglio le difficoltà che vivono oggi molti enti locali e individuare possibili percorsi di soluzione“.