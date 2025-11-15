“La società che verrà: giovani e diritti a confronto”: lunedì a Siracusa appuntamento all’Urban Center

Siracusa torna al centro del dibattito nazionale sui temi dell’educazione, dei diritti e della partecipazione giovanile con una nuova iniziativa del VIII Festival dell’Educazione – Sulle orme di Pino Pennisi, un percorso ormai consolidato che da anni mette in dialogo istituzioni, scuole, associazioni e cittadinanza.

L’appuntamento, fortemente voluto da Arcigay Siracusa, intitolato “La società che verrà: giovani e diritti a confronto”, si svolgerà martedì 17 novembre 2025, alle 17, all’Urban Center – Sala A, in Via Nino Bixio 1, Siracusa. L’incontro intende offrire uno spazio di riflessione condivisa sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una società più equa, inclusiva e consapevole dei propri diritti.

Con questo appuntamento, Siracusa riafferma la volontà di coinvolgere concretamente i giovani nelle riflessioni su diritti, futuro e cittadinanza, riconoscendone il ruolo fondamentale non soltanto come destinatari delle politiche, ma anche come protagonisti e copiloti del cambiamento.

A introdurre i lavori saranno: l’assessore alle pari opportunità, politiche sociali, giovanili e di genere del Comune di Siracusa, Marco Zappulla insieme al presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini.

Cuore dell’iniziativa sarà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Alessandro Drago, Antonio Barra, Giovanni Conigliaro, Giulia Martorano, Giulio Landolina, Marta Messina, Pierpaolo Astuto, Roberto Parlato e Vittorio Ferreri, giovani rappresentanti della realtà locale impegnati nei rispettivi ambiti sociali, culturali e civici.

Il confronto verterà su: il ruolo dei giovani nei processi democratici, le sfide contemporanee legate ai diritti civili, la costruzione di comunità più inclusive, il rapporto tra istituzioni e cittadinanza attiva e le prospettive di un nuovo patto educativo tra generazioni con l’obiettivo di restituire un ritratto autentico delle aspirazioni, delle criticità e delle responsabilità che i giovani percepiscono nella società di oggi e in quella che immaginano per domani.

A guidare la discussione saranno: la consigliera di Arcigay Nicol Oddo e il presidente della Consulta Comunale Giovanile Matteo Di Franca. La loro presenza garantirà una moderazione attenta e inclusiva, orientata a valorizzare il pluralismo degli interventi e a generare un dialogo aperto e costruttivo.

L’iniziativa rientra nel programma più ampio del Festival dell’Educazione “Il futuro è già qui: voci, sogni e radici dell’educazione”, realizzato con il patrocinio del Comune di Siracusa, Siracusa Città Educativa, Unicef e Croce Rossa Italiana – Comitato di Siracusa.