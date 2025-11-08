La solidarietà di Lamba Doria ai lavoratori Pnrr Giustizia del Tribunale di Siracusa

“L’Associazione Culturale Lamba Doria esprime la propria solidarietà ai lavoratori del PNRR Giustizia in servizio presso il Tribunale di Siracusa e si associa all’appello al Governo per la stabilizzazione del personale dell’Ufficio per il Processo. Queste professionalità, con impegno e competenza, hanno dato un contributo decisivo allo smaltimento dell’arretrato giudiziario e al miglioramento dell’efficienza degli uffici, consentendo alla giustizia di avvicinarsi maggiormente ai cittadini e ai tempi della vita reale”, così in una nota Alberto Moscuzza, presidente di Lamba Doria Siracusa.

“L’Associazione Culturale Lamba Doria sottolinea l’importanza di garantire continuità e stabilità a chi ha reso possibile un progresso concreto nel funzionamento del sistema giudiziario e invita le istituzioni a riconoscere il valore e la dignità del lavoro svolto da questi operatori”, si chiude la nota.