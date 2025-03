La squadra femminile del 7Padel Village di Siracusa seconda nella finale nazionale del Winter Cup Padel

La squadra femminile del 7Seven Padel Village di Siracusa ha conquistato il secondo posto della Winter Cup Padel Argento 2024-2025 svolto a Perugia nella prestigiosa Fastweb Padel Arena. Un appuntamento di grande rilievo che ha visto in griglia di partenza la partecipazione di ben 71 squadre provenienti da tutta Italia.

Le ragazze siracusane del 7Seven Padel dopo aver vinto la fase provinciale e quella regionale si sono imposte anche a livello nazionale, avendo la meglio sulle formazioni di Udine, Macerata, Novara. Nella finale nazionale le rappresentanti della Sicilia, hanno dovuto cedere al WePadel di Gallarate (Varese) nel terzo incontro di spareggio.

Le ragazze siracusane vicecampionsesse italiane impegnate nella fase Nazionale Fitp sono state: Martina Meli, Giulia Bramante, Valentina Grasso, Miriam Tarantola, Giusy Castellino, Elena Pennuto e Simona Pulicetta. Grande soddisfazione per questo traguardo è stato espresso ai componenti della squadra dai proprietari del 7Seven Padel Village Giuseppe Terranova e Martina Meli e dal direttore Vincenzo Profeta che hanno seguito con passione e orgoglio la squadra durante tutto il torneo.

Giuseppe Terranova ha sottolineato l’importanza di questo traguardo per l’intera città: “Questo è un risultato straordinario per le nostre ragazze e per l’intera Sicilia. Siamo felici di aver sostenuto la squadra in questa emozionante avventura e siamo certi che porteremo Siracusa ancora più in alto.”

Vincenzo Profeta, direttore del circolo ha dichiarato: “Questo traguardo rappresenta il culmine di un lungo percorso di impegno, passione e sacrificio. Siamo estremamente orgogliosi dei nostri atleti, che hanno dato il massimo in ogni partita, portando a casa vittorie che resteranno nella storia.”

Il 7Seven Padel Village si conferma una delle realtà più promettenti nel panorama del padel italiano, pronto a raccogliere nuove sfide e successi.