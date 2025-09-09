La Srr Siracusa sull’impianto Tmb a Melilli: “Perdere il finanziamento sarebbe un errore”

Il presidente della SRR ATO Siracusa ing. Emanuele Fortunato è intervenuto sulle polemiche emerse in merito alla possibile realizzazione di un impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) nel territorio di Melilli.

In un comunicato ufficiale di questa mattina, infatti, il presidente del Consorzio ricorda che le competenze in materia di gestione dei rifiuti spettano alla SRR ATO, come stabilito dalla Legge Regionale n. 9/2010, e che il Consorzio non intende rinunciarvi.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato dal Commissario Straordinario Schifani con Ordinanza n. 3 del 21 novembre 2024, prevede la realizzazione di sette impianti TMB in Sicilia, uno dei quali individuato nel territorio del Comune di Melilli, destinato a servire l’intera provincia di Siracusa.

Al momento, spiega la SRR ATO, l’unico atto compiuto è stato la sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione tecnica con il Comune di Melilli. L’intesa ha permesso di redigere lo studio preliminare dell’impianto, necessario per ottenere le verifiche di assoggettabilità ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, e di non perdere il finanziamento previsto dai Fondi FSC 2021/2027.

“Se l’impianto non venisse realizzato – sottolinea il comunicato – tutti i comuni della provincia sarebbero costretti a conferire i rifiuti presso impianti TMB situati in altre province, con notevole aggravio di costi a carico dei cittadini.”

Infine, la SRR ATO conferma che, su richiesta del sindaco di Melilli, convocherà l’Assemblea dei Soci per valutare congiuntamente l’eventuale ricollocazione del TMB e individuare un nuovo sito nel territorio provinciale, nel rispetto dei tempi tecnici necessari.