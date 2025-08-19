La Stella Michelin della gastronomia siracusana: chef Giuseppe Torrisi nel racconto di Suruq

All’interno del suggestivo scenario barocco di Palazzo Salomone, il ristorante Cortile Spirito Santo si è affermato negli ultimi anni come un punto di riferimento autorevole per la cucina contemporanea siciliana. Alla guida della brigata, lo chef Giuseppe Torrisi – catanese classe 1988 – ha saputo coniugare eleganza, rigore e profondo legame con il territorio.

Nel 2023, il riconoscimento più significativo: la prima Stella Michelin assegnata a un ristorante della provincia di Siracusa. Un traguardo che non rappresenta soltanto il valore tecnico del lavoro svolto, ma anche l’esito di un percorso fatto di studio, dedizione e profondo rispetto per la tradizione gastronomica isolana.





Lo stile di Torrisi si distingue per la capacità di reinterpretare la cucina siciliana in chiave contemporanea, mantenendo un saldo radicamento nel territorio, ma aprendosi a suggestioni internazionali.

Determinante, nel percorso di Torrisi, è anche la relazione con la brigata. “I ragazzi che lavorano con me non sono colleghi, sono fratelli. Senza squadra, non si va da nessuna parte”, afferma. Parole che riflettono una concezione della cucina come impresa collettiva, basata su fiducia, ascolto e condivisione.

È anche per questo che Suruq Magazine – progetto editoriale ideato da Appress Agency e realizzato da Rockisland Studio – ha scelto di raccontare la sua storia all’interno del nuovo format narrativo nato come costola del magazine che per il secondo anno racconta le eccellenze della Sicilia orientale e delle Isole Eolie.

Nel video recentemente pubblicato, Giuseppe Torrisi emerge come una delle figure più emblematiche della nuova scena enogastronomica dell’isola: uno chef silenzioso e determinato, che ha saputo riportare la provincia di Siracusa sotto i riflettori della critica internazionale, contribuendo a riscriverne le coordinate culinarie. Il suo approccio alla cucina rimane quello originario: un linguaggio silenzioso ma eloquente, in cui ogni gesto è memoria, racconto e forma quotidiana di bellezza.