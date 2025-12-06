La storia dei Giochi approda a Siracusa: mostra filatelica, cimeli e torce storiche per il passaggio della fiaccola

In occasione del passaggio della fiaccola olimpica da Siracusa, previsto per il 17 dicembre, la città accoglierà una prestigiosa mostra filatelica dedicata alla storia dei Giochi Olimpici. L’esposizione includerà cimeli originali, torce, divise ufficiali dei tedofori e altro materiale proveniente dalle Olimpiadi di Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006.

L’evento, riconosciuto di valore culturale e sostenuto dal Comune di Siracusa, sarà organizzato dall’Unione Siciliana Collezionisti in collaborazione con l’UICOS – Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi, associazione benemerita riconosciuta dal CONI e dal CIP, che ha inoltre concesso il proprio patrocinio.

Per l’allestimento verranno utilizzate le vetrine espositive messe a disposizione da Poste Italiane. Sarà inoltre presente un ufficio postale temporaneo dotato di un annullo speciale dedicato all’evento, mentre cartoline commemorative saranno distribuite gratuitamente ai visitatori.

La mostra è ufficialmente inserita nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, che ha autorizzato l’uso del proprio logo. L’esposizione si terrà nel salone dell’elegante Ortea Palace Hotel, gentilmente concesso dalla Russotti Hotels S.p.A., offrendo ai visitatori un’occasione unica per avvicinarsi alla storia olimpica attraverso rarità filateliche e memorabilia di grande pregio.