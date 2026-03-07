La Teamnetwork Albatro batte il Chiaravalle al termine di una partita sicuramente non semplice. Siracusani motivati che dimenticano i festeggiamenti per la Coppa Italia e si rituffano in campionato.

Marchigiani che mostrano subito la loro voglia di esserci e di giocarsi qualsiasi possibilità per fare punti buoni per la classifica.

Primo tempo che scorre su un equilibrio quasi continuo. Siracusani che, nonostante la buona vena visti i pochi allenamenti, non riescono ad allungare. Reggono le difese e i portieri mettono del loro per limitare i danni da una parte e dall’altra.

Nella ripresa i siracusani provano a spingere di più alla ricerca di un vantaggio rassicurante. Gli uomini di Garralda arriavano sul +5, ma il Chiaravalle non sembra voler abbassare le armi e ritorna più volte prepotentemente sotto sfiorando il -1.

Alla fine, vuoi la stanchezza e il bisogno di accelerare i tempi, due errori al tiro fanno pagare pegno agli uomini di Guidotti. Palla persa in avanti e due contropiedi che lanciano capitan Gianluca Vinci da solo davanti a Sampaolo. Reti che spezzano la rincorsa del Chiaravalle e speranze di rimonta che si infrangono sulla manona di Riahi che chiude i conti con l’ennesima parata della giornata.