La Teamnetwork Albatro frena a Chiaravalle

Si interrompe a Chiaravalle l’imbattibilità stagione per la Teamnetwork Albatro battuta con il punteggio di 27 a 26. Partita giocata bene dai padroni di casa che sono riusciti ad arginare gli attacchi dei siracusani e affidarsi alla maggiore precisione al tiro.

In apertura il gol di Sciorsci illude, la reazione del Chiaravalle è decisa fino

al +4. Si segna poco e i siracusani realizzano il secondo gol soltanto dopo 13 minuti. Sampaolo chiude la porta dei locali, i biancoblu forzano alcune conclusioni pressati dalla veloce difesa del sette di casa.

Gli uomini di Garralda non riescono ad accorciare le distanze e i marchigiani sono bravi a controllare il vantaggio che li manda al riposo sul +4.

Nel secondo tempo nulla sembra cambiare. Chiaravalle capace di viaggiare sul +4 per gran parte del tempo e sette biancoblu frenato da qualche errore di troppo.

Il risveglio del sette di Mateo Garralda arriva troppo tardi. Angiolini e compagni infilano un parziale di 4 a 0, insufficiente però a recuperare il gap

accumulato.